Martín Bossi chicaneó a Matías Alé: “Te comiste un cheto de Nordelta”

Martín Bossi grabó un divertido video junto a Matías Alé y su novia, Martina Vignolo, en el que imitó la nueva forma de hablar del actor. Días atrás, el ex de Graciela Alfano fue tendencia por su peculiar forma de hablar cuando estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece).

Alé y su novia fueron a ver el espectáculo Bossi Live Comedy en el Teatro Metropolitan. Después de la función, la pareja estuvo en los camarines, donde se divirtieron junto al artista y grabaron un desopilante video para redes sociales.

“¿Por qué Matías Ale habla como mexicano? ¿Se tragó un cheto de Nordelta? Descubrimos el secreto Jajaja”, escribió el humorista en un posteo que compartió en sus redes sociales. Allí además agradeció la presencia de la pareja en el teatro.

El divertido video en el que Martín Bossi imitó la nueva forma de hablar de Matías Alé

“Hola amorcito, te quiero mucho. Nos conocimos, nos queremos. No tenemos hijos, pero ya tienen su nombre. Otto, Alfonsina… Otto, Alfonsina… Otto Juan. Nos queremos. Con el dedito nos juramos amor eterno. No me engañes, porque el dedito manda”, se lo escuchó decir a Bossi, mientras Alé y su novia no podían contener la risa.

Sentado en un sillón en medio de la pareja, el artista continuó: “Si nace en Mar del Plata, nuestro hijo se va a llamar Felicitas por La Feliz. Si nace en Jujuy, Risitas. Y si nace en Salta, La Inquieta…”. “Nos queremos mucho. Le mando un beso a Marcelito de XT, a la hinchada de Boca… Estuvimos con los papis, con los papitos de ella”, siguió, divertido.

Martín Bossi y Matías Alé grabaron un sketch y generaron furor en redes sociales. (Foto: Captura Instagram /matiasale13)

Sin embargo, a puro histrionismo le preguntó: “¿Por qué hablás así? ¿Qué te pasó bol…?”. Acto seguido, se dirigió a Martina y le consultó: “¿En qué momento percibiste que había un cambio de acento? ¿No percibiste algo raro?”.

Ella negó y el actor le reclamó: “Pero nena, ¡por favor! ¿No te da miedo que de repente un día a la mañana te hable como Anamá Ferreira? ¿O que te hable como Donato en italiano? Porque se viene Donato en cualquier momento… ¡Se comió un cheto de Nordelta!”. A modo de cierre, le pidió a su amigo: “¡Controlame el acento!”.