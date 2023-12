Marteau: “Hay un gran trabajo por hacer en materia de contraterrorismo en la Argentina”

El abogado y Director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA analizó la infraestructura de seguridad y el posicionamiento argentino en el conflicto que atraviesa Medio Oriente.

La geopolítica observa con atención lo que sucede en Medio Oriente, en la guerra entre Hamas y el Estado de Israel. Las democracias del mundo establecieron con claridad su posición en el conflicto, aunque hay excepciones.

Juan Felix Marteau es especialista en criminalidad financiera, fue dos veces coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo y tiene un profundo conocimiento sobre la problemática del terrorismo a nivel global.

DEF conversó con Marteau acerca de las decisiones de la Cancillería Argentina respecto a la guerra entre Hamas e Israel, el estado de la infraestructura de seguridad e inteligencia y las acciones que se pueden tomar desde una posición de referencia en la región.

-Ya se cumplieron dos meses del atentado terrorista de Hamas y en este lapso de tiempo tuvimos comunicados de Cancillería que hablaban de actos de terrorismo pero que no apuntaban a Hamas como una agrupación terrorista. ¿Por qué crees que esa definición de la Cancillería todavía no sucedió?

-La respuesta es que la Cancillería Argentina ha mostrado una enorme ambivalencia con relación a cuál debe ser el posicionamiento estratégico de la Argentina en la actualidad. Con la justificación de que la Argentina tiene que ser socio de todo el mundo en una cosmovisión amplia acerca de las relaciones internacionales y no tener enemigos innecesarios, la Cancillería ha decidido adoptar este tipo de posiciones que llevan a algún tipo de condena con relación al ataque pero no a una determinación completa sobre la enemistad que implica Hamas como organización terrorista, no solo para la comunidad global sino para la Argentina en particular, habida cuenta de que hubo muchos rehenes y víctimas argentinas.

-¿Creés que están dados los elementos para que Hamas sea considerada como agrupación terrorista? ¿Qué implicancias y consecuencias tendría propiamente esa determinación?

-La determinación de Hamas como una organización terrorista es una potestad de los estados nacionales, que tienen una obligación internacional para designar a las amenazas que consideren oportunas con relación a la paz y la seguridad nacional e internacional. Por lo tanto, creo que definitivamente frente a los acontecimientos actuales debería ser designada como una organización terrorista, al igual que sus líderes.

Esto trae aparejado la designación de lo que se llaman sanciones financieras selectivas, que implican que a todo aquel que intente comerciar, intercambiar bienes o dar soporte material a este tipo de organizaciones, también le caben una serie de sanciones de orden económico. La designación tiene por consecuencia producir un menoscabo en la logística operativa de la organización terrorista designada, de modo tal que, por lo pronto, implique un debilitamiento.

Por supuesto que desde el punto de vista de la política real uno podría decir que lo que haga la Argentina no implica de alguna manera un menoscabo directo a Hamas, pero lo que pasa es que si la Argentina lidera una posición regional puede producir una escalada, un reposicionamiento de toda la región en este sentido. Entonces, todos aquellos actores individuales o compañías que de alguna manera financian a Hamas, pueden verse debilitadas en esa tarea.

Para mí es importante que la Argentina se expida, no solo porque ya sucedieron cosas muy graves en el país, hubo dos ataques de organizaciones terroristas como Hezbollah, sino que además nuestra colectividad judía es muy importante, tiene un peso específico en la identidad argentina y por lo tanto, hay fundamentos para que se tome este tipo de definiciones.

-¿Para Argentina, Hezbollah es una agrupación terrorista? ¿Hay otros grupos en la consideración de Cancillería?

-Lo primero que hay que señalar es que la Argentina tiene un sistema de designación muy endeble, una estructura y un marco jurídico muy precario, porque hay un estándar internacional que obliga a los países a tener la capacidad de designar terroristas y la Argentina ha cumplido formalmente de modo muy débil esa obligación. Ha habido esfuerzos anteriores para designar a Hezbollah, eso se hizo recientemente hace unos años. Se ha incorporado un registro de terroristas que fue creado en el ámbito del Ministerio de Justicia, por orden judicial, involucrando básicamente a algunos líderes de Hezbollah y a algunas personas que operaron bienes más recientemente, esto anterior con relación a AMIA.

Más recientemente con relación a un caso que se abrió en la triple frontera, donde había actores que eventualmente estarían con un vínculo con Hezbollah, todos ellos fueron incorporados al registro. Tenemos esa designación de Hezbollah con cero consecuencia económica, porque en verdad no se obtuvo ningún resultado en ese sentido. Además de Hezbollah no hay ninguna otra agrupación terrorista designada por Cancillería como tal.

Dentro del mecanismo de designación nacional existe la obligación de incorporar a todos los agrupamientos, o a todas las personas que han sido designadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una resolución muy importante, que es la 1267 del año 1999, a partir de la cual se designaron a los talibanes, a Osama Bin Laden, al Qaeda, posteriormente a ISIS. También existe una resolución que se dictó apenas ocurrido el ataque a las Torres Gemelas, la resolución 1373 del 2001, que obliga y refuerza la tarea de designación.

La Argentina tiene un mecanismo de recepción de las listas de Naciones Unidas y por lo tanto el país y todos los bancos sujetos obligados en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo tienen que incorporar esas listas. Y te traigo a colación, solamente como ejemplo, que esas listas de Naciones Unidas más eventuales y otras listas que han producido otros países tuvieron repercusión cuando sucedió lo del avión iraní venezolano. En ese entonces fueron a cargar nafta y al operador le saltó cuando iba a hacer la factura que el cliente estaba en una lista de los Estados Unidos. Eso impidió que el avión despegara. Es un ejemplo muy concreto de una sanción financiera selectiva.

Este es el esquema: Hezbollah tiene una designación más particular y después está incorporada la lista de organizaciones y personas terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

-Mencionaste a los sponsors y siempre se presume que Irán es el actor que está detrás de este tipo de organizaciones. Estados Unidos tiene la lista de patrocinadores del terrorismo y en esa lista están Corea del Norte, Cuba, Siria y también Irán. ¿Argentina podría ir hacia ese tipo de determinaciones, hacer una lista concreta y sancionar no solo a las agrupaciones sino también a los países?

-Es una posición clara que la Argentina necesita. Argentina no es un país marginal, forma parte del G20, integra bien o mal la economía global con aportes sustantivos en materia alimentaria, es un lugar geopolíticamente estratégico. En este sentido creo que forma parte de la toma de posición de un gran país. Tocar estos temas vinculados al terrorismo, a la amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, forma parte de la espalda de un gran país.

Muchas veces sucede que la acción de un país produce un efecto dominó en otros, entonces la Argentina tiene mucho para dar y mucho para contribuir en la región en esta materia. Pienso que la Argentina debe orientar bien su política exterior porque, por supuesto, la política exterior es un mero reflejo de lo que es la política interna.

Necesitamos tener claridad de qué es una amenaza para la seguridad y la paz nacional, es decir, quiénes son los actores que nos están haciendo daño o que eventualmente nos pueden hacer daño, porque esta es una posición preventiva también. Eso es lo que la Argentina tiene que resolver rápidamente, en el nuevo concierto de un gobierno y de una nueva etapa.

-En relación a esta lista de patrocinadores o a las propias sanciones a Hamas como agrupación terrorista, si se da el caso, ¿hay mecanismos legales a desarrollar? ¿O Argentina ya está dispuesta o amparada para accionar inmediatamente?

-Como todo en la fórmula de una decisión planificada, lo más importante es la decisión. Por lo tanto, sería muy interesante que Argentina desarrolle un marco legal y un dispositivo institucional adecuado para que esto sea hecho con la mayor legitimidad posible y que ningún juez pueda decir: hubo abusos en la designación de una persona, de una entidad o de una corporación que financia el terrorismo.

La decisión tiene que estar bien planificada y, por supuesto, la fórmula legal está a disposición para ser aplicada si el gobierno decidiera tomar los proyectos que están en danza o que se pueden sumar, producto de muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar por su especialidad en esta materia.

Pero volviendo al principio, aún sin tener este mecanismo, creo que va de suyo que el próximo gobierno directamente dicte un decreto de necesidad y urgencia diciendo que condena a Hamas, la designa como una organización terrorista y la somete a todo el sistema de sanciones selectivas financieras que corresponden. Además debe llamar a todos los países de la región a hacer lo mismo, en el contexto de una cooperación internacional.

Después de eso se construirá el dispositivo adecuado. Pero es muy importante tomar decisiones en esto.

-¿Cuáles crees que son los pasos a seguir para empezar a tomar ese tipo de determinaciones ¿Y cuáles que son los puntos criticables a lo largo de este tiempo?

-Con relación al conflicto tan grave que se ha producido, con consecuencias todavía difíciles de precisar a través del ataque de Hamas al territorio israelí, creo que el gobierno argentino que asume con el nuevo oxígeno, sin el lastre de tantas ideologías que persiguieron a la anterior gestión que nunca pudo explicar bien cuál era el posicionamiento en este sentido, debe tomar una posición contra Hamas, designarla como terrorista y provocar todas las sanciones en este sentido.

Asimismo, hay un gran trabajo por hacer en materia de contraterrorismo en la Argentina en general, mirando lo que está pasando en el mundo actual, donde la planificación y el ataque ya no requiere de una organización enormemente montada en tu territorio. Son actores individuales, agrupamientos más chicos que están siendo soportados para producir terror. Esto es lo que está a la orden del día.

Entonces, muy rápidamente, las tareas son tener una legislación antiterrorista adecuada. Argentina merece una organización contraterrorista adecuada. En segundo lugar, hay que fortalecer los servicios de inteligencia en esta materia, creando un cuerpo especializado que detecte este tipo de amenazas, y por supuesto las fuerzas de seguridad son importantísimas en este sentido. Esa es la tarea, es vasta pero muy concentrada. Deberíamos apoyar al gobierno si va en esta dirección.

