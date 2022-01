Marlene Montaner contó como es su relación con Stefi Roitman

El casamiento de Ricky Montaner y Stefy Roitman dejó entrever que no todo es color de rosas en el clan más mediático de Latinoamérica. La versión que cobró fuerza en las últimas horas es que la actriz no tendría una gran relación con su suegra, Marlene Montaner. Mirá el video.

Este rumor se alimentó a partir de varias situaciones que ocurrieron durante la boda. Por un lado, Stefy no se habría tomado muy bien que la madre de su esposo también haya estado de blanco en el evento donde ella tenía que ser la gran protagonista.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la vestimenta elegida por la esposa de Ricardo Montaner terminó generando malestar en plena fiesta. “Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda”, habría dicho la influencer en un ataque de furia.

Finalmente, todas estas versiones fueron desmentidas por Marlene en una nota concedida a Mañanísima (Ciudad Magazine). “A Stef no hay manera de que alguien la reciba mal porque es un bombón. Llora por todo, se emociona, es como si hubiera estado con nosotros siempre”, arrancó diciendo. Y puntualizó: “Leí que me llevaba muy mal con ella, y no, no es cierto. Ella es muy linda y si yo fuera mala con ella sería una m…, porque ella no se lo merece”.

Marlene Montaner se refirió a las críticas que recibe su familia

Por la forma en que los Montaner comparten cada una de sus actividades, muchos usuarios en las redes sociales empezaron a denominarlos “la secta”. En más de una oportunidad, ellos mismos se rieron de esa denominacióny Marlene no fue la excepción. Sin embargo, reconoció que muchas veces le duelen las críticas que reciben sus hijos.

“Tenemos mil diferencias. Me da gracia lo que dicen, pero no hay nada distinto en nosotros a una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos. Eso es todo. Pero somos una familia que nos peleamos. Me horroriza cuando dicen ‘la familia perfecta’, nada más lejano. Tenemos 500 errores todos”, indicó.