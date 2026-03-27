“Marivi” Das Neves apuntó a Miquelarena

En medio de la creciente controversia que rodea a la fiscal Julieta Gamarra -tras la viralización de un video donde supuestamente piden coimas para ella y los recientes cuestionamientos de la Cámara Penal de Trelew por su actuación en la causa contra Gonzalo Carpintero-, María Victoria “Mariví” Das Neves sumó un nuevo capítulo al debate público con fuertes críticas dirigidas al procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena.

A través de su cuenta en la red social X, la hija del exgobernador Mario Das Neves cuestionó directamente al jefe de los fiscales, al responsabilizar a la conducción del organismo por el funcionamiento interno del sistema judicial.

“El problema no es la fiscal —con denuncia grave— u otro fiscal pajero que me tocó a mí, devenido en juez, el problema es la conducción que tienen”, expresó Das Neves en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente exposición del accionar de Gamarra, cuya continuidad en funciones está siendo evaluada en este momento por el Colegio de Abogado.

El planteo de Das Neves introduce además un elemento adicional en la discusión: la necesidad de revisar el rol de la conducción del Ministerio Público Fiscal, en momentos en que distintos sectores comienzan a cuestionar no sólo actuaciones individuales, sino también los mecanismos de supervisión y responsabilidad dentro del organismo.

El problema no es la fiscal -con denuncia grave- u otro fiscal pajero q me tocó a mí, -devenido en Juez-, el problema es la conducción que tienen. — Marivi das Neves 💚 (@marividasneves) March 26, 2026

Fuente: La Voz de Chubut