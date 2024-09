Mario Riorda: “A los asesores de Milei les faltan horas de vuelo y perspectiva democrática”

El consultor político se refirió a la visita de Milei a Córdoba, la que calificó como “excesivamente cordial” y “carnte de contención humana” para las víctimas de los incendios. “El regalo de Llaryora al Presidente estuvo absolutamente fuera de contexto”, sostuvo.

El politólogo Mario Riorda analizó la visita del Presidente en el marco de los incendios que azotan la provincia de Córdoba y cómo operó el “ecosistema digital” que controla el oficialismo. “El propio Presidente compartió una noticia falsa de que 16 kirchneristas estaban presos y habían sido los generadores del incendio“, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario Riorda es uno de los especialistas en análisis político, consultores y hacedores de triunfadores en elecciones en toda América Latina. Además, es profesor y conductor de varias maestrías de Ciencia Política.

Sos cordobés, y realizaste un tuit que llamó mucho la atención sobre la visita del Presidente a tu provincia. ¿Podrías contarnos el espíritu de tu tuit?

Córdoba, año tras año, ha tenido un incendio de una escala mayor que la de otros años, específicamente en esta ocasión. En ese sentido, me pareció sumamente interesante ver lo que venía sucediendo en redes. Prácticamente motivado en una crítica, en general a los gobernantes, pero tenía un foco que era a la ausencia de comunicación y de presencia del Gobierno nacional justo en una ocasión en que el Presidente y parte de su comitiva, incluyendo Ministerios que también podrían tener presencia activa en esta catástrofe, estaban en el marco de la visita del Presidente a la ONU.

A partir de eso, de una manera rápida y sorpresiva se organizó una visita y, previo a esa visita, aparecieron una serie de cosas. Primero una especie de calentamiento de lo que suelo llamar “el ecosistema digital oficialista”, que es mitad oficial y mitad oficioso, en el sentido de que ese ecosistema digital, que se sabe que es generado por algunos actores particulares, trabaja de una manera muy agresiva. Entonces, empezó a construir la idea de un Milei que venía a visitar y solucionar los problemas de Córdoba, particularmente en lo que hace a la gestión de intentar apagar los focos del incendio.

Esto tuvo poco impacto, pero fue sorprendente que, en el marco de la visita del Presidente, fue él mismo quien compartió una noticia falsa y un hashtag falso que era la idea de que 16 kirchneristas, “kukas”, como le llama el ecosistema digital, estaban presos y habían sido los generadores del incendio.

Todo eso siguió circulando y se dio la visita en una cordialidad excesiva. Acá hay un detalle sumamente importante, que es la distinción o la enorme separación que debe haber en lo que significa la comunicación en épocas de rutina para un Gobierno, y la comunicación en situación de crisis. Y claramente la idea del fuego era una situación excepcional, tanto para Nación como para la provincia de Córdoba.

Se dio en un clima de enorme amabilidad y con altísimo nivel de expectativas. Aparecen algunos errores que pareciera ser que son cortesías protocolares, pero que, desde mi punto de vista, generan una actividad displicente que poco tienen que ver con los niveles de susceptibilidad que se generan respecto a esto, que es, independientemente de la cortesía entre el gobernante de Córdoba y el Presidente de la nación, un regalo protocolar con una foto.

Desde mi punto de vista, el regalo de un poncho para el Presidente sonriente estuvo absolutamente fuera de contexto. Luego se dio una visita aérea a la zona del fuego, sin bajar. Hubo expectativas porque varios de los bomberos cortaron su actividad para formar fila y esperar al Presidente, eso no se dio y luego el Presidente se va.

Es sumamente interesante la ausencia de gestión de expectativas. La brutalidad de que, en un marco de susceptibilidad enorme que se da por el fuego en la provincia de Córdoba, hayan intentado generar un proceso de división a través de una fake new y la ausencia de consideración. En la teoría de comunicación de crisis, y por eso decía que es muy importante separar la rutina, lo que está demostrado en estudios internacionales es que es importante la contención humana. Pero no existió. No hubo ningún tipo de anuncio ni de compromiso, y el fenómeno empezó y terminó con un malestar enorme en contra del gobernador, del Presidente y de los propios bomberos.

Entonces, me llamó poderosamente la atención, el tuit voló. Pero me parece que independientemente de la calidad de contenido, lo que voló en general es que los niveles de susceptibilidad en ocasión del fuego son altísimos, y me parece que los gobernantes no estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo menos en el manejo comunicativo.

Diste una descripción absolutamente perfecta y de la clásica escuela de comunicación, que probablemente a los chicos jóvenes le falten horas de vuelo para poder comprender…

A los asesores de Milei les faltan horas de vuelo y perspectiva democrática, que también es importante para estos climas de altos niveles de susceptibilidad.