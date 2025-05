Mario Pergolini rompió el silencio sobre la crisis en Vorterix y las deudas millonarias: “Nada demasiado serio”

El conductor habló sobre el conflicto con la empresa y dio a entender que la situación no es tan grave como parece.

Mario Pergolini, fundador de Vorterix, rompió el silencio luego de darse a conocer que la empresa solicitó un concurso preventivo por deudas millonarias.

¿Por qué Vorterix entró en concurso?

En diálogo con Intrusos (América TV), el cronista fue a buscar al conductor en medio del teatro Vorterix y aclaró que “el concurso que pidieron lo presentaron hace mucho” y que la noticia se dio a conocer recién ahora.

“Es una herramienta legal que se usa para ordenar cosas. A muchos medios les ha pasado, a diarios, a otras radios”, expresó. “Yo no me ocupo mucho de eso porque en el día a día no nos hace nada”, aclaró Mario, haciendo alusión a que sus abogados y contadores se están haciendo cargo del tema.

Además, el conductor reveló si la situación en la radio está complicada, y él minimizó el conflicto. “Es un tema viejo, es algo administrativo. Nada complicado. Estamos todos súper bien, está todo en orden”, aseguró.

“No son solo cosas fiscales, tiene que ver también por cosas laborales o socios que han cambiado la composición dentro de la compañía, entonces tenés que rever cómo son las deudas. Nada demasiado serio”, concluyó Mario Pergolini.

¿Cuáles son las deudas millonarias que tiene Vorterix?

Según la información que brindó IP Profesional, la situación se está tratando en el Juzgado Comercial n.7 ya que al 31 de octubre de 2024, la firma acumulaba pérdidas acumuladas superiores a los $2.500 millones y enfrentaba un pasivo de corto plazo de $1107.5 millones.

Además, su principal acreedor que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también le debe más de $645 millones, por aportes ($121,6 millones) y contribuciones patronales ($183,2 millones), sumando obligaciones por IVA y Ganancias.

Según su abogado, Jorge Scharger, la medida busca proteger a la empresa de los embargos y ejecuciones fiscales constantes iniciados por ARCA. También denunció créditos laborales “exorbitantes y abusivos”, al citar un caso judicial cuya liquidación alcanza los $280 millones, indicó el diario El Cronista.

Sin embargo, desde Vorterix aseguran que el concurso solo involucra a la empresa dedicada a la transmisión radial y vía streaming. De esta manera, no afectará a El Teatro -explotado mediante un contrato con la firma Dijay– ni a la productora RQM, que maneja sus contenidos artísticos.

Mario Pergolini. (Captura: Redes)

Si bien Vorterix ya había registrado pérdidas en el 2019, estas no son las únicas causas. Según la empresa, responsabiliza en gran parte a la pandemia de COVID-19 debido a la reducción de la pauta publicitaria (publica y privada) entre 2020 y mediados de 2022. Los ingresaron desaparecieron, los costos fijos se volvieron insostenibles, aumentó la carga impositiva y generó conflictos laborales.

“La fecha formal de cesación de pagos fue fijada el 22 de mayo de 2022, tras un acuerdo judicial con la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) por $5,5 millones. A fines de 2022, las pérdidas acumuladas ya ascendían a $465,7 millones, mientras que su activo era de apenas $301,7 millones. En abril de 2023, el directorio decidió acudir al concurso preventivo, una resolución ratificada en asamblea en junio de ese año”, informaron en IP Profesional.

El acta de la asamblea indicó unanimidad y se terminó de aprobar con el voto de Pergolini, quien posee el 85,15% del capital accionario. El restante 14,85% pertenece a South Media Investment, sociedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su representante, Juan Ignacio Recio, expresó desacuerdo con la decisión, señalando falta de información y cuestionando la justificación legal del pedido concursal.

“South Media había ingresado al capital de Vorterix en 2016 con un 50%. En 2017, Pergolini tomó un préstamo de 550.000 dólares para saldar deudas con la AFIP y ANSES, lo que le permitió reorganizar la empresa. Pero al no poder devolver el préstamo completo, transformó la deuda en capital, diluyendo la participación de South Media, lo que generó disputas societarias”, detallaron en IP Profesional.

Mario Pergolini. (Captura: Redes)

“El último balance completo de Vorterix, al 31 de diciembre de 2023, arrojó ventas netas por $601,1 millones y pérdidas por $67,7 millones. No obstante, en los primeros 10 meses de 2024, la empresa registró ingresos por $676,4 millones y una ganancia neta de $638,5 millones, impulsada por un resultado financiero positivo debido al tipo de cambio. Pese a esta mejora, en diciembre de 2024, Pergolini anunció el cierre de la emisión por FM 92.1, transformando a Vorterix en una radio 100% online, aludiendo a los altos costos eléctricos”, sumaron.

“El conflicto societario con South Media se intensificó. En mayo de 2025, se celebró una nueva asamblea a pedido del juez Fernando D’Alessandro, quien exigió ratificar la presentación concursal por haberse cumplido dos años desde su aprobación inicial. Recio reiteró su oposición, advirtiendo que la sociedad seguía operando pese a haber alegado cesación de pagos dos años antes, lo que, a su entender, demostraba que dicha situación no era real. Además, cuestionó la presentación de balances no aprobados por asamblea e impulsó la remoción del presidente de la firma, Martín Morales Groschopp”, agregaron.

Finalmente, en medio de su llegada a El Trece con su nuevo programa, Mario Pergolini impuso su mayoría accionaria y la ratificación del concurso fue aprobada por mayoría tras las deudas con Vorterix.

Fuente: Exitonia