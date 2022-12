Mario Abdo avala la extradición de Horacio Cartes

El presidente de Paraguay no se opondría a un pedido de extradición de Estados Unidos en contra del ex presidente Horacio Cartes.

El plan ya está en marcha y no hay oposición de parte del gobierno para instrumentar los pasos legales necesarios que deriven en la extradición a los Estados Unidos del ex presidente Horacio Cartes. Un curso de acción de efectos explosivos en la política paraguaya.

Las conversaciones entre la embajada norteamericana y la Presidencia del Paraguay son constantes y en las últimas horas es casi monotemática: La extradición del hombre fuerte del Partido Colorado y el país.

Las duras declaraciones de Abdo no sorprendieron en el entorno de Cartes. El presidente dijo durante su reciente estadía en el Departamento de Paraguarí que su antecesor y rival en el Partido Colorado es “el mayor contrabandista de América Latina”.

“Nuestro ex Presidente es el mayor contrabandista. Eso no es difamación ni calumnia. Todo el continente y el Hemisferio sabe que es el mayor contrabandista de cigarrillos de la región”, afirmó Abdo. Los vínculos de Cartes con el contrabando no son un secreto, al punto que el famoso avión venezolano piloteado por iraníes que quedó secuestrado en Buenos Aires por la justicia argentina, operaba para una de sus empresas.

Según fuentes del Palacio Presidencial consultadas por LPO, la idea del presidente Abdo es que la extradición de su rival se concrete antes de las internas para dirimir el liderazgo del gobernante Partido Colorado el próximo 18 de diciembre, que tienen al sector de Cartes como favorito.

Fuentes al tanto de la evolución de la interna confirmaron a LPO que sería un impacto grande para Honor Colorado -la agrupación de Cartes- la detención de su líder.

Cartes compite como candidato a presidente del partido en un tandem con Santi Peña, su candidato a presidente para las elecciones generales del próximo 30 de Abril. Peña es el favorito según las encuestas en la interna contra el ex ministro y pastor evangélico Arnoldo Wiens, apoyado por Abdo.

La cruda intervención de la Embajada de Estados Unidos en el proceso político del Paraguay en curso, incluyó una inédita condena contra Cartes a quien el gobierno de Biden le retiró la visa de por vida y lo catalogó como “significativamente corrupto”, acusándolo de los delitos de contrabando y lavado.

Los movimientos de los Estados Unidos pusieron en shock al sistema político paraguayo, pero el propio Santi Peña, minimizó su impacto en la interna del Partido Colorado, vaticinando incluso que luego de su eventual triunfo electoral, la potencia del norte levantaría las sanciones contra el ex presidente.

Pero es indisimulable el brutal impacto de los movimientos de Estados Unidos en el país. Una de las fuentes consultadas por LPO reconoció que el motivo del pedido de renuncia al juez de la Corte Suprema, Antonio Fretes, que acaba de pedirse licencia en medio de acusaciones de corrupción, está vinculado con el caso Cartes.

Fretes es cercano al ex presidente y su salida del máximo tribunal se vuelve crítica si un eventual pedido de extradición llega a la Corte Suprema del Paraguay. El sector de Abdo ahora también pretende que renuncie al máximo tribunal la ministra Carolina Llanes, también cercana al ex presidente.

Una fuente al tanto de las presiones sobre la Corte Suprema, reveló a LPO que el Gobierno busca un voto unánime en favor de la extradición de Cartes en el máximo tribuna. De hecho, Fretes había afirmado que no acompañaría esa decisión. Luego de ese pronunciamiento surgió la denuncia por coimas contra su hijo y ante esto el presidente de la Corte pidió licencia y en marzo se jubilará.

Por Miguel Angel Rojas-LPO