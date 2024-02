Marina Calabró reveló cuál sería el futuro laboral de Viviana Canosa tras su salida de LN+

La periodista de espectáculos dio detalles de las propuestas laborales que tiene la conductora sobre la mesa, y dio a conocer cuál sería su prioridad.

Marina Calabró habló sobre el futuro laboral de Viviana Canosa tras no renovar su contrato con LN+, y reveló cuál sería el futuro laboral de la conductora. Además, explicó las condiciones que pediría para volver a estar en la televisión.

Al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), la columnista de espectáculos comentó: “Nosotros habíamos comentado el sugestivo like del director de programación de C5N a un tweet de Viviana donde hablaba de reuniones laborales. Y esto lo habíamos atado a que el canal estaba buscando algunas voces disonantes, disruptivas, entonces no nos parecía raro que la estuvieran mirando con buenos ojos. Pero ella, si bien no negó la oferta, le negó a Rodrigo Lussich la posibilidad de desembarcar en esa señal”.

Respecto a las propuestas que habría recibido, la periodista contó: “También me dijeron que estaba negociando con un canal que le van a comprar a Fontevecchia, que podría ser la señal de Bravo TV o cualquiera de las otras que tiene”.

VIVIANA CANOSA. (CAPTURA: REDES)

Sin embargo, detalló cuál es la prioridad para Viviana: “Hablé con el riñón de Canosa y me dijeron que ella estaba analizando distintas propuestas, que C5N no va a ser, no está en sus planes, con Fontevecchia tiene un excelente vínculo, pero me señalaron que se me estaba escapando la mejor oferta de todas. Yo miraría para Constitución. Conclusión, la negociación que ya inició Viviana, según su propio riñón, sería con TN”:

“No hablé con el decisor de esa señal porque cuando le pregunté por Jonatan Viale, me dijo que estaba loca y me tapó con diarios, y era verdad. Así que supuse que esta vez también lo negaría. Pero yo creo que hoy la opción más firme para ella, es esa”, sentenció Marina Calabró sobre el futuro laboral de Viviana Canosa.

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre su futuro laboral?

Viviana Canosa habló sobre su futuro laboral en la TV tras los rumores de desembarco en C5N y apuntó filosa contra LN+, la señal donde trabajó hasta hace un tiempo.

A través de X (antes Twitter), la conductora escribió tajante: “Los estoy leyendo. No tengo ni idea en que canal voy a estar. Mejor pregúntense por qué no estoy más en el mismo. La respuesta es obvia. Besos“.

Días atrás, Viviana Canosa también se mostró feliz porque comenzó con las reuniones laborales del 2024. Junto a una foto muy sonriente expresó: “Primera reunión de trabajo en Buenos Aires. Felicidad“.