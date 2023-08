Marina Calabró reveló cómo se encuentra Jorge Lanata tras sus problemas de salud

La periodista también habló sobre las criticas al programa de Lizy y el debut de Marcelo Tinelli.

En el debut teatral de Adrían Pallares y Rodrigo Lussich, un móvil de Socios del Espectáculo interceptó a Marina Calabró y le consultó por la salud del reconocido periodista Jorge Lanata y las críticas que está recibiendo Got Talent Argentina.

La periodista reveló que su colega ya está bajo tratamiento: “Jorge está bien, él venía con un poquito de baja presión, con algún tema gastrointestinal y después, bueno lo que se supo. La fiebre levantó algunas señales de alarma y le hicieron estudios, le detectaron la infección urinaria y está bajo tratamiento por esto“.

JORGE LANATA ESTÁ BAJO TRATAMIENTO.

Además, Calabró no dudó en confirmar que Lanata está respondiendo bien al mismo: “Está super bien, en el sentido que está respondiendo bien a los antibióticos y también ya está queriéndose ir. Cuando Jorge ya se quiere levantar de la cama y se quiere arrancar todo es porque está bien“.

Por último, Marina Calabró habló sobre sus últimas críticas sobre el nuevo programa de Telefe: “Me hubiera gustado equivocarme con el casting antes del debut, yo no inventó cosas sobre programas que no se vieron. Y hoy, después de haber visto la primera semana, la información que me pasaron es exacta, el casting es muy flojo. Hay mucho de lo que se ve que en algunos casos no tiene el peso escénico de tamaño show. El casting es flojo y sé que en las redes sociales varios me dieron la razón“.

Marina Calabró habló sobre los destratos en la televisión Argentina

El notero de Socios del Espectáculo, le consultó a la periodista que pensaba que los jurados se rieran en la cara de los participantes, a lo que ella contestó sin filtros: “Me parece que hay cosas que estaban permitidas hace 20 años, que ahora a mí me chocó. Vos como jurado tenés la obligación del respeto a la artista, y si consideran que el artista no está a la altura del escenario no lo suban. Si no es una cosa que está al borde del bullying y la discriminación, no me gustó, me parece que es una tele vieja“.

Para cerrar la nota, Marina Calabró también reveló que Marcelo Tinelli está realizando despidos cuando le preguntaron por el estreno del Bailando 2023: “Para mí no llega, pero sí llega mejor, en buena hora. Que arranque así la gente empieza a cobrar y que revise lo de los retiros voluntarios que son forzosos porque me parece que eso es grave. Yo creo que hay que ser prolijo, y creo que él no ha sido ni prolijo ni humano. Tengo mensajes que si te los hago escuchar se te caen las lágrimas“, cerró la periodista.