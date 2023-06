Mariano Arcioni: “Me jugaría por la Intendencia de Comodoro Rivadavia”

El gobernador deslizó un deseo para su futuro político, reivindicó su gestión y criticó al Partido Justicialista: “Su conducción no fue buena y basta con mirar los últimos comicios”.

En una suerte de repaso de gestión, el gobernador Mariano Arcioni advirtió que “no es que llegué y al otro día, dilapidamos todo lo que teníamos. Hubo una sucesión de hechos que nos llevaron a un Estado deficitario. Cuando se asume la responsabilidad, no es para echar culpas sino para solucionar los problemas. Rada vez me habrán escuchado mirar atrás, insultar o agraviar. Uno puede enojarse con ciertas personas por los agravios gratuitos pero públicamente hemos respondido porque tenemos en claro que la obligación era encontrar soluciones. No éramos unos loquitos que veían todo color de rosa”

En diálogo con LU4, recordó que en 2018 “pedimos autorización para renegociar una deuda impagable. Nunca nos dieron los votos en la Legislatura. Ahí estuvo la mezquindad de quienes siguen siendo representantes del pueblo. No les importó y se llenan la boca hablando pero al tomar decisiones en beneficio de la comunidad, no les importó. Sabían que estamos en una crisis financiera, debíamos cerca de 900 millones de dólares que se pagaban a través de retenciones de regalías; con un barril negativo”.

Bofetadas

“Recibimos bofetadas pero siempre trabajamos. Siempre hablamos con sinceridad, sin hipocresías y esperamos que los vengan, actúen de la misma manera –acotó-. Con respeto, sin insultar. Quienes sí lo hacen, son un mal ejemplo para los que están atrás y para las nuevas generaciones. Cualquiera no puede hacer cualquier cosa. Nos tienen que exigir, que demos soluciones y rindamos cuentas. Los agravios se ven mucho en la campaña y esa violencia institucional se traslada a otros sectores”.

Arcioni admitió que “muchos deseaban que nos fuéramos. Quisieron asfixiarme y perjudicar a más de 60 mil trabajadores del Estado. La mezquindad política llegó a tanto, que cuando nos autorizan a renegociar, nos hicieron empezar a pagar en el último año de gestión. Lo estamos haciendo con 33 millones de dólares por bimestre. Todavía no se dieron cuenta que cuando asuma la nueva gestión tendrán que seguir pagando la deuda. Ahora pónganse los pantalones largos, trabajen y dejen de agraviarse”.

Minería

Sobre la Ley de Zonificación Minera, subrayó que “muchos intendentes que estaban de acuerdo, firmaron como Maderna y Biss e incluso los candidatos. Pensaban en ellos electoralmente. Sabíamos que íbamos a tener un conflicto pero era lo mejor a futuro para la provincia”.

“Muchos de los que hablaban de otras alternativas, quisiera saber si conocen efectivamente la Meseta y se acercaron como prometían alguna propuesta -ironizó Arcioni-. A esa gente había que darle esperanza de trabajo. Hoy sigo apoyando la industrialización y a la diversificación, pero ya la gente dijo que no. Hubo mala comunicación y desavenencias políticas. Hay que respetar eso a rajatabla pero sigo manteniendo mi posición”.

Futuro político

Sobre su precandidatura a diputado nacional, explicó que “seguiré trabajando para la gente estando o no en un cargo político. Nos costó mucho llegar para sostener este espacio político del que estoy orgulloso. Me mantuve en mi espacio provincial y en el Frente Renovador a nivel nacional. No me desvelé hoy un cargo electoral. Más que intentar una nueva gobernación me jugaría por la intendencia de Comodoro Rivadavia. Es mi lugar, el que quiero y donde vive mi familia”.

“Tengo una templanza y una fortaleza que siempre me ha caracterizado pero el punto débil es cuando se ve sufrir a las personas que te quieren. Eso molesta y duele cuando al dormir, se repasaba el día y no se podía pagar los sueldos”.

“Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para revertir esa situación. Duelen los agravios de la política que es dura. Nunca respondí agravios, me pude haber enojado pero entrar en esa variable, no me lo hubiera permitido. Envenena el alma, te resiente y te saca de foco. Mi responsabilidad es otra, no responder a los energúmenos”.

Sobre el Frente Renovador, el gobernador aseguró que “está cada vez más sólido, muy bien posicionado y con mucho futuro. Charlo mucho con Sergio (Massa) sobre lo que necesitamos en la Provincia y no tanto en lo personal. Lo veo muy bien al ministro. Genera confianza y todo lo que le tocó, no era esperado por ninguno”.

Dardos al PJ

En cuanto al peronismo chubutense, “siempre tuvo alguna resistencia. La conducción de la Provincia no ha sido buena, basta mirar para atrás las últimas elecciones. Fue anacrónica por algunas personas que han perjudicado al partido. Hoy Juan Pablo Luque representa la renovación y eso es muy bueno”.

“Es cierto que el PJ nunca ha querido integrarme y yo tampoco, por todas éstas personas, tampoco he querido acercarme salvo por personas que respete y considero amigos”.

“Fuimos con Chubut Somos Todos inclusive ganándoles en dos elecciones -recordó-. Ahora vinieron a buscarnos para acompañar y ser el nexo con las comunidades rurales y los intendentes del interior. Nos pidieron una mano y estaremos acompañando porque el PJ tiene ahora sí una nueva figura”