Mariana Nannis fue implacable contra Melody Luz y disparó sin piedad: “Es una fiestera y descerebrada”

La mediática se refirió al vínculo que tiene con la pareja de Alex Caniggia y fue letal.

Mariana Nannis reapareció en los medios luego de enterarse de que Alex Caniggia se reconcilió con Melody Luz. Al aire de Puro show (eltrece), la mediática explicó el chiste que publicó sobre su nuera y aseguró que nunca le hizo nada malo.

“Se la agarró conmigo. No le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida. No contó la verdad. Si tiene que hablar, que hable, y que diga por qué le dije a mi hijo que se fuera de mi casa de Marbella”, disparó Nannis.

Además, la ex de Caniggia explicó que nunca tuvo un mal vínculo con las parejas de sus hijos: “Me llevo bien con todas. No tuve ningún problema con las novias de mis hijos. Es una pulga que no dice la verdad”.

La provocación de Mariana Nannis que Melody Luz interpretó como una indirecta. (Foto: Instagram/mariananannis_)

Sobre el chiste que había publicado en sus redes sociales, Nannis reveló: “Mi humor es muy ácido. Esta pulga no entendió mi humor. ¿Cómo va a entender si está descerebrada? El cocinero es una víctima, igual que mi hijo. Los usa como quiere. Esta fiestera hace lo que quiere. Los dos son dos víctimas de ella”.

Mariana Nannis y sus mensajes incendiarios contra Melody Luz y el equipo de #PuroShow.@puroshowok pic.twitter.com/PPDATtku4J — eltrece (@eltreceoficial) July 2, 2025

Alex Caniggia recordó lo peor que hizo Mariana Nannis desde que nació Venezia y fue letal: “No existe para mí”

La pelea entre Alex Caniggia y Mariana Nannis entró en otra etapa desde ayer luego de que el mediático se reconciliara con Melody Luz. Durante la entrevista que dio en LAM (América) junto a la bailarina habló de lo peor que le hizo su madre el último tiempo.

Todo se remontó a la época en la que nació su hija y ellos vivían en el Faena, en un departamento que era de Nannis. En ese momento, la mediática lo echó de ese lugar.

“¿La situación con tus viejos sigue igual con tu papá y con tu mamá?“, preguntó Ángel de Brito. ”Sí sigue igual. Con mi papá bien, estamos ahí al pie del cañón, trabajando mucho en el fútbol juntos. Con mi madre obviamente no hablo nada hace años, desde lo que pasó en el Faena. Es una lástima, la verdad. Porque se comportó muy mal con mi viejo y sigue comportándose mal”, lanzó.

Melody Luz contó que tanto ella como su hija Venezia sufrieron discriminación por parte de Mariana Nannis. (Fotos: Instagram: marianannis_ /melodyluz)

Cuando desde el panel buscaron saber qué era lo que más le dolía que hizo Mariana Nannis, Alex Caniggia fue terminante. “Lo que me duele a mí, la verdad, voy a ser sincero, es que inventa cosas, por ejemplo, que mi padre es golpeador y mi padre nunca la tocó. Nada de agresión. Eso, como hijo, me remolesta que diga que mi viejo es golpeador”, sostuvo.

“¿Y por qué lo hace?“, interrogaron. ”No sé por qué lo hace, la verdad. No tengo idea porque tengo cero contacto”, se sinceró. Cuando Alex dijo que su madre no conocía a la nieta, le consultaron si eso le dolía.

La frase del mediático muestra una profunda distancia hacia la mediática. “Sí. Eso me duele, pero es como que no existe para mí”, remarcó.

Fuente: TN