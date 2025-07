Mariana Nannis explotó contra Alex Caniggia y Melody Luz y Charlotte la ligó de rebote

La exesposa de Claudio Paul Caniggia explotó tras las acusaciones en su contra después de la reconciliación de su hijo con la bailarina.

La reconciliación de Alexander Caniggia con Melody Luz fue objeto de un brutal ataque de Mariana Nannis en las redes sociales a los padres de Venezia, y ante las repercusiones la exesposa de Claudio Paul Caniggia redobló la apuesta y hasta la ligó Charlotte Caniggia.

“No hablo de Melody. Yo siempre la llamé Pulga. Ella se hace la víctima y yo no le digo Melody, le digo la Pulga”, arrancó la excéntrica mediática en diálogo con Matías Vázquez.

Luego defenestró a su propio hijo para chicanear a su nuera: “Cuando vas a tener un hijo tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá”.

Foto: Instagram.

“Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía. Acordate que yo me separé y mi ex nunca me dio ni la compensación económica”, justificó el desalojo de Alex y Melody a poco convertirse en papás de Venezia.

En ese punto, Mariana blanqueó en Puro Show su decepción con los mellizos Alexander y Charlotte, y también a Axel, quien vive en España.

El mediático y Charlotte pasaron un día a puro lujo

“Mis hijos a mí no me ayudan en nada, ni para cambiar, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento. ¿A vos te parece tan mal? Me hace quedar siempre como la mala de la película”, fustigó.