Mariana Genesio Peña abandonó La Academia

La actriz deja el certamen por “un par de meses”, según el conductor Marcelo Tinelli. La palabra de ella y su compañero, Rodrigo Jara, después de su participación

Otra noche de reggaetón en La Academia de ShowMatch (El Trece) y el anteúltimo turno de esta vuelta fue para Mariana Genesio Peña, acompañada por el bailarín Rodrigo Jara. Lo hicieron con el ritmo de “Me gusta”, canción de la brasileña Anitta junto a Cardi B y Myke Towers, pero no lograron convencer al jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín: la pareja obtuvo 17 puntos más el voto secreto de Pampita.

Y después del baile de Candela Ruggeri, llegó el momento en el que se develarían las calificaciones de la modelo que está a punto de parir. Sin embargo, Marcelo Tinelli adelantó: “Mariana Genesio Peña se va a tener que ir por un par de meses”.

Finalmente, el conductor reveló que Pampita calificó a Mariana y Rodrigo con un 6. Y por un punto, no pudieron evitar el duelo en el que se enfrentaron a Karina La Princesita, El Polaco y Barby Silenzi, Débora Plager, Mar Tarrés y Lizardo Ponce. La participación de Genesio Peña en el duelo se emitirá en la emisión de este jueves, pero Tinelli volvió a decir que “Mariana se va por 45 días y aun no sabemos si será reemplazada”. Todo un misterio.

“ Me siento mal, no puedo hablar ”, le dijo Mariana a Teleshow al finalizar el programa. “Me enteré de que Mariana se iba mientras estaba haciendo la coreo. Cuando lo dijo Marcelo me enteré. Y es un tema personal de ella, no me corresponde a mi hablar de eso”, agregó Rodrigo Jara, compañero de Genesio Peña, a este medio.

“Fue una sorpresa. Estábamos re bien, ella ensayaba con muchas ganas… Lo tengo que hablar con ella primero”, cerró el bailarín de manera misteriosa.

“Y un día las puertas de Ritmo de la Noche se abrieron. Hoy es LaFlia, hoy es La Academia. Pero yo no puedo dejar de pensar que le estoy cumpliendo una fantasía más al gordito afeminado que vive adentro mío y que soñaba con ser una rubia famosa a lo Xuxa en Ritmo de la Noche”, había publicado Genesio Peña en su Instagram, en la previa a su debut en La Academia y haciendo referencia al éxito de la cantante brasileña en cada participación en el ciclo que conducía Tinelli por la pantalla de Telefe en los años noventa.

“Me encanta tenerte en ShowMatch este año, querida Mariana. No sabía la historia de tu sueño de ser tipo Xuxa. Me lo contás al aire. Besos”, le devolvió Tinelli en aquella ocasión.

Luego de su primer baile en el reggaetón, Mariana había tenido un entredicho con el jurado a partir de los comentarios que recibió. “Noche rara. Pensé que la íbamos a romper. Sentimos que la rompimos. La coreo estaba divina. No era para un puntaje tan bajo. Siempre las correcciones son buenas y tenían razón en algunas cosas, pero para mi la re vendimos. Estábamos super elegantes y disfrutamos un montón”, dijo la actriz en diálogo con Teleshow.

“Estoy de acuerdo con que se evalúa todo, pero no con que la música estaba mal. Escuchas ese tema y te da ganas de bailar. No fue una mala elección”, apunto en relación a las críticas sobre la música que eligieron y dijo que ya está preparando el reggaetón, porque “quiero ir a sacudir las cachas a más no poder”.