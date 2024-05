Mariana Brey reversionó fotos icónicas de Lali Espósito pero en la red la liquidaron

La periodista posó muy sensual, realizó una producción caracterizada como la cantante y expresó: “Las dos tenemos labios importantes”.

Mariana Brey reversionó fotos icónicas de Lali Espósito porque le solían decir que se parecían, pero en la red la liquidaron.

La periodista realizó una producción para la revista Paparazzi, ideada por Luciana Elbusto, donde el concepto de la sección era “Yo quiero ser”.

Mariana Brey se puso en la piel de Lali Espósito, copió su ropa, el pelo y el maquillaje en diferentes tapas de discos, y reversionó dichas fotos. La producción desató una ola de burlas en la red y los internautas dejaron comentarios como: “Más que homenaje, es una parodia. Que disgusto”, “Con qué tupé”, “Qué bizarro todo”, “Qué vergüenza”, “Es un montón”, “Qué espanto”, “¿Era necesario”.

“Acepté la propuesta porque me pareció divertida. Y elegí a Lali por esta idea loca de la gente que durante un tiempo me solía decir en redes sociales que yo era parecida a ella“, comentó la comunicadora en diálogo con la revista.

“Yo me lo creía y obviamente era un halago, un elogio. Entonces cuando me lo propusieron enseguida dije vayamos por ella en la representación. Honestamente, lo único parecido y la única coincidencia que tenemos es que las dos nos llamamos Mariana. El resto es interpretación pura. De golpe me hacían referencia a la boca muy carnosa. Como que las dos tenemos labios importantes y ojos grandes. Pero bueno, tenés que esforzarte mucho para ver el parecido, pero puede que algo haya”, sumó.

Cuando le preguntaron qué admira de Lali, Mariana Brey se sinceró: “Su autenticidad, además de su talento, su música, personalidad. Esa cosa de barrio que tiene y no perdió. Esa esencia que se nota en las personas que la sostienen a pesar del éxito, del paso del tiempo”.