María Rosa Fugazot defendió a Juan Darthés: “A ese muchacho le destruyeron la vida”

A pocos días de la anulación del juicio de Thelma Fardin, la actriz volvió a expresar su solidaridad con el actor. Mirá el video.

María Rosa Fugazot lanzó una fuerte frase sobre el caso Thelma Fardin-Juan Darthés, luego de que la Justicia de Brasil anulara el juicio contra el actor, acusado de abuso sexual por la actriz.

El mano a mano con María Rosa Fugazot con el notero de Intrusos

Gonzalo Vázquez: -La Justicia de Brasil dijo que no tenía jurisdicción por el tema de Juan Darthés…

María Rosa Fugazot: -Yo cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas.

Gonzalo Vázquez: -¿Qué te genera, Juan, hoy?

Fugazot: -A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida.