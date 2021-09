María Julia Oliván fulminó a Victoria Tolosa Paz y cuestionó su relación con “Pepe” Albistur

La periodista criticó a la candidata del kirchnerismo por su frase sobre el “garche” y le atribuyó una situación de privilegio a raíz de su matrimonio. “No está bueno como mensaje”, opinó.

Sigue la polémica por Victoria Tolosa Paz y su afirmación de que “en el peronismo siempre se garchó”. Esta vez, María Julia Oliván se sumó a las críticas hacia la precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, y le atribuyó privilegios por su matrimonio con Enrique “Pepe” Albistur, publicista y amigo de Alberto Fernández.

“Las pibas no se enamoran del dueño de la publicidad del AMBA”, lanzó la periodista. Y en el mismo sentido, tildó de “cínicos” los mensajes de campaña de los candidatos en busca del voto joven. “Garchar no es un tema. Yo creo que nada de eso es inspirador, ni aspiracional. Ahora bien, trabajar y estudiar en tu propio departamentito rentado, y ahí tener sexo o amigos o escuchar música, eso sí que es aspiracional. Pero justo eso, ni más ni menos, es lo que los jóvenes de hoy no tienen”, cuestionó.

En Border Periodismo, donde publicó una columna a la que tituló “Garchar”, Oliván insistió con sus críticas: “Victoria, capaz para vos sí el sexo y el amor fue una inagotable fuente de progreso. De respaldo”.

“Pero no está bueno como mensaje, porque la mayoría de las pibas no se enamoran del dueño de la publicidad callejera del AMBA. Y porque el sexo no es un ‘problema’, pero sí genera mucha angustia no poder salir de casa”, profundizó.

Luego de remarcar que “seis de cada 10 universitarios quieren emigrar”, Oliván señaló: “Laburar de lo que querés, encontrar la oportunidad e independizarte, sí es un tema. Un tema que no se resuelve con discursos berretas y menos con reparto a granel de planes”.

En plena campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre, Tolosa Paz le brindó una entrevista descontracturada a Saliendo Que es Eléctrica, ciclo de YouTube conducido conducen Pedro Rosenblat -”El Cadete”- y Martín Rechimuzzi. Allí expresó que “en el peronismo siempre se garchó”.

“Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, señaló la precandidata del kirchnerismo.

Varios referentes de la oposición e incluso del oficialismo, como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Sergio Berni, Miguel Pichetto y Leopoldo Moreau le salieron al cruce. “Hablo de ‘garche’ con mis hijos con naturalidad. Parece que a algunos les molesta que una mujer hable de sexualidad”, respondió Tolosa Paz.

“Hasta los 24 años de mi vida no garché. Y hasta ese momento, e incluso por un tiempo más me imaginé peronista”, afirmó Oliván en el inicio de su columna. Y profundizó: “Éramos de clase media, laburantes pujantes con el éxito que decanta de tanto esfuerzo. Pero yo quería lo mío. Y fui a por ello”.

La periodista dijo que en su momento decidió aferrarse “a una fe que tenía como dogma la sexualidad reservada para el matrimonio. Por eso no garché durante ese tiempo”. Y concluyó: “Trabajé. Estudié. Hice changas. Creí en un Dios que me permitió protegerme de las tristezas y soledades que me cercaban. Pero no garché hasta los 24”, repitió.