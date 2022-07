María Fernanda Callejón y su experiencia con las drogas: “Fui novia de alguien que consumía mucho”

La actriz habló a corazón abierto sobre las adicciones y reconoció que libró algunas batallas personales por amor. Mirá el video.

El viernes María Fernanda Callejón estuvo invitada en Seres Libres, el ciclo que conduce Gastón Pauls en la pantalla de Crónica TV. La actriz mantuvo una íntima charla sobre el consumo de drogas, las experiencias que vivió ni bien llegó a Buenos Aires desde su Córdoba natal, y la impotencia que sintió cuando estuvo en pareja con alguien que padecía una grave adicción. Con la emoción a flor de piel, habló también sobre las lecciones de vida que trata de inculcarle a su hija Giovanna, de seis años.

“Las balas me pasaban muy de costado, pero hubo una época en la que me tocaba de cerca”, reveló en el comienzo de la entrevista. “No sé si debido a mi fortaleza, o algo que tiene que ver con mi organismo tal vez, nunca me sentí enganchada a nada; tuve la bendición de no vivir un infierno, no viví el principio del final”, agregó. Sin embargo, reconoció que cuando vino en busca de sus sueños a la capital porteña, hubo algunas situaciones que la hicieron replantearse la manera en que quería vivir.

“Cuando vos tenés acceso a la cocaína, demasiado acceso, de tener la mejor, ¿dónde está el límite? Es un viaje de ida en todo sentido y en cualquier escala social, no hay banderas, no hay nada, el único punto es el ser”, sentenció. “Yo estaba de novia oficialmente con alguien que consumía, y mucho, pero yo no me di cuenta en un comienzo”, aseguró. En este sentido, reconoció que aceptó algunas condiciones por desconocer de qué se trataba: “Un día dije: ‘Bueno’, pero tuve la bendición de no sentir nunca la necesidad de consumirlo, de salir corriendo a la madrugada, ni nada de eso; ahí entendí que no hay horarios, ni lugares, ni nada”.