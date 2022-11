María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa contaron cómo nació su noviazgo

La actriz, que hace poco se separó de Ricky Diotto, ya había estado de novia con el entrenador muchos años atrás.

María Fernanda Callejón vive una nueva era, otra etapa que se abrió en su camino tras el divorcio de Ricky Diotto, el padre de su pequeña hija. Ahora, la famosa late al ritmo del amor con Fernando Gamboa, un histórico ex futbolista y actual entrenador. Luego de ocultar el romance, la cordobesa acaba de confirmar el lazo sentimental y otros detalles.

Durante semanas se especuló con la posibilidad del llamado del amor para Callejón, que en primera instancia optó por negar esas versiones y perjuró que transitaba por la soltería. No obstante, el dedo no pudo tapar el sol y ya no le quedó otra opción que oficializar a su novio.

María Fernanda le brindó otro cariz a toda esta relación incipiente con una nota que ella misma produjo para su ciclo de Radio Gente. Sí, la actriz llamó a su novio para hablar al aire sobre el Mundial de Qatar 2022, con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, y ahí confesó todo.

En primera instancia, al saludarlo, Callejón ya jugó al doble sentido al expresarle: “Vamos hablar del Mundial y después te digo cuánto te voy a pagar y cómo te voy a pagar“. Por otra parte, el columnista, que fue Alejandro Paker, lo indujo a una pregunta picante: “¿Si te tenés que escapar de algo, te escapas de una avenida o de un callejón?“.

En esa sintonía de ironías o indirectas, Fernando Gamboa confesó: “Me escapo de la avenida y me quedo en el callejón“. Lo que provocó otra intervención de María Fernanda muy elocuente y descriptiva: “Gracias, y mirá que el Callejón no tiene salida eh“.

Y para terminar de desmitificar todo y admitir a viva voz este noviazgo, el ex futbolista especificó el momento exacto en el que se cruzaron y también el lugar geográfico. “Lo que hubo hoy es un reencuentro porque nos pudimos ver por una circunstancia familiar. Ella es amiga de mi hermana y yo vivo mucho tiempo en la casa de mi hermana y nos volvimos a ver, es un reencuentro maravilloso”, sostuvo.