María Fernanda Callejón reveló los motivos de su divorcio

La actriz dio una entrevista para Infobae donde contó detalles inesperados de su relación con Ricky Diotto.

La actriz dio una entrevista en Infobae donde contó cómo fue el proceso de divorcio y también los motivos.

María Fernanda Callejón confirmó su separación en 2022 en medio de rumores de separación y la aparición de chats que comprometían al músico. “¡Si fui una cornuda pública con dos semanas de escarnio mediático maravilloso!”, ironiza. “Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer”, contó la ex vedette.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y RICKY DIOTTO.

“Juro que la infidelidad es lo que menos me preocupó. Porque a pesar de lo dolorosa que podría resultar, soy hasta amorosa en ese sentido. Suelo correr el orgullo de la lado para ver la situación desde una perspectiva más humana. ¡¿Qué sé yo?! En medio de la crisis o el desencuentro, podés haberte cruzado con alguien amable con quien hablar”, aclaró.

La confesión de María Fernanda Callejón

En su extensa entrevista, María Fernanda Callejón también se animó a confesar las dinámicas violentas que vivía dentro de su relación con Ricky Diotto.

“Nunca me arrepiento de nada en mi vida, y mucho menos de ese amor. Pero hoy, sé que yo no era esa mujer. Me costó horrores tomar la decisión. De hecho, en algún momento hasta creí que me sería imposible por el gran peso de la culpa que me significaba quebrar un proyecto familiar”, reveló.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN, RICKY DIOTTO Y GIOVANNA.

“Ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Y esa desvalorización fue el primer gran impacto. Cuando pasé a ser un mueble de la casa. ¡Un adorno! “, aseguró.

Luego, María Fernanda Callejón también reveló que atravesó situaciones de violencia psicológica. “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas. Situaciones violentas verbales… De desconocer a la otra persona”, revela. “Ese fue el quiebre. El detonante final”, disparó.