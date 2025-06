María Eugenia Rito confesó cómo hizo tanta plata Jésica Cirio: “Todas estuvimos en el barro y tuvimos que…”

La ex vedette recordó su amistad con la que supo ser la esposa de Martín Insaurralde y le reprochó que ahora que era adinerada no le atendiera el teléfono.

Siempre picante y polémica, una vez más María Eugenia Rito hizo declaraciones que dieron que hablar no solo por apuntar contra otra ex vedette sino por haberla acusado de haberse portado muy mal con ella luego de todo lo que le brindó en sus comienzos.

En el marco de una entrevista exclusiva que dio para Puro Show, la artista disparó con munición pesada contra Jésica Cirio con quien, según ella, fue muy generosa y la ayudó cuando daba sus primeros pasos en los medios, aún no se había casado ni tenía una seguridad económica y millones en el banco.

“¿Qué decir de…? Yo sola no le saqué la máscara. Creo que ya se la sacaron me parece. La verdad es que la quería mucho. Era como mi pichona y ella lo sabe. Le di una mano y cuando yo un día le quise ir a hablar me cortó el rostro. Era un momento en el cual yo no la estaba pasando bien”, comenzó Rito.

Siguiendo con su descargo, María Eugenia continuó: “Le pedí una mano y la verdad es que, directamente, no me atendió más el teléfono. Y cuando yo la conocí le di una mano con muuuuchas cosas. Con lo que hizo conmigo puedo decir que no se portó bien. Todas estuvimos en el barro y todas hicimos lo mismo”.

El pasado de Jesica y Eugenia

“Cada uno hizo lo que pudo o hace lo que quiere. En cuatro paredes cada uno hace lo que quiere y después las cosas salen a la luz. Igual, todos saben de todos. Yo ya no tengo que decir más nada. A pocas palabras buen entendedor. Después tuvo suerte. ¡Con todo lo que tiene!”, remarcó la ex vedette.



“Con toda la plata que tiene… tirame un poquito para este lado”, remató Rito sobre su ex amistad con Jesica Cirio. Asimismo, en medio de la nota también recordó las fiestas íntimas que hacía en su cama dejando en claro que su colega no estuvo ahí y lanzó: “No sé. Después, del resto, te lo dejo a tu criterio”.

Por Luisiana Elbusto-Revista Paparazzi