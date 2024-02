María Eugenia Ritó acusó a varias famosas de “hacer dinero fácil”

La exvedette fue letal al referirse a los negocios de varias colegas y comparó sus carreras con la de ella. “Yo me casé con un millonario y ahora no tengo un mango”, disparó.

Aunque María Eugenia Ritó se mantuvo alejada de los medios durante varios años debido a dificultades económicas, volvió con todo y se encargó de mandar al frente a muchas de sus colegas del espectáculo.

En un móvil de Mañanísima (eltrece), la rubia dejó entrever que mientras ella lucha por el día a día, algunas mujeres del ambiente no solo encontraron estabilidad al casarse con algún millonario, sino que lograron “limpiar” su historial. “Todas hicimos lo mismo acá y después ‘me hago la señora’ ¿Viste? Son todas iguales”, disparó.

María Eugenia Ritó confesó que siente celos de sus excompañeras de oficio que hoy en día tienen una posición económica mejor que la suya. (Foto: Captura eltrece)

Luego, siguió: “Yo no digo nombres, pero se hacen las señoras. ¿Señoras de qué? Si todo el mundo sabe lo que hiciste. Y andá a saber si hoy en día no siguen haciendo esas cosas, porque yo tengo rumores y sé muchas cosas”.

No conforme con sus dichos, la exbailarina mencionó a algunas famosas para ampliar contexto. “Es la verdad. Tenés un poder atrás, tenés al dueño de un canal, a un político. Como les pasó a Pamela David o a Luciana Salazar. Todo sirve. Yo las felicito. Mirá: chapeau por Wanda Nara por cómo hizo su carrera, que mostró la bombacha, la revoleó… ¿Vos la viste a Wanda lo que era y lo que es hoy? Yo me casé con un millonario y ahora no tengo un mango. Te felicito, Wanda”.

María Eugenia Ritó se hizo varios retoques estéticos en la cara y mostró el resultado

Después de varios años complicados y alejada de las pantallas, María Eugenia Ritó se prepara para su gran regreso en este 2024. Para ello decidió realizar rutinas de ejercicios, una alimentación saludable y algunos retoques estéticos para disminuir el paso del tiempo. Uno de ellos impactó a sus seguidores en Instagram, porque la exvedette decidió mostrarlo sin filtros.

La rubia subió a su cuenta un video en el que su esteticista le aplicaba inyecciones de bótox en los labios para aumentarlos de volumen y en la frente para reducir las líneas de expresión. Muy contenta, la mediática presentó al especialista y comentó: “Las inyecciones que nos dejan divinas a todas las famosas y no famosas”.

María Eugenia Ritó se sometió a varios retoques estéticos. (Foto: Instagram / mariaeugeniarito)Por: Mayerkis Campos

Luego, resaltó las bondades del tratamiento que aplicó y los resultados que logró en el rostro de María Eugenia: “Estás perfecta, divina, te re levantó el bótox”. Muy feliz con los resultados, la modelo comentó: “Ay gracias. Tiene tan buena mano, chicos, te juro que ni te duele, qué divino”.

En una entrevista que Ritó concedió en 2022, reconoció que atravesaba por un fuerte tema económico. Todo ello, presuntamente consecuencia de su tormentosa separación de Marcelo Salinas en 2014. En el presente y con un nuevo semblante, la exmodelo se prepara para volver a la televisión con una versión mucho más renovada de sí misma.