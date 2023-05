María del Mar Ramón habló por primera vez de Jorge Rial

La escritora apareció en FutuRock después del mal momento del periodista en Colombia.

María del Mar Ramón habló por primera vez desde la internación de Jorge Rial en Colombia. La escritora apareció en FutuRock donde tenía una columna y evitó hablar de su relación con el periodista.

María del Mar contó que debió cerrar su cuenta de Instagram debido a la repercusión de la noticia y la relación que se hizo pública. “No contesto mensajes, no hablo de mi vida privada”, dijo ante la pregunta de sus compañeros.

“Apareciste en LAM”, dijeron en el estudio y ella respondió: “En un momento de mucha confusión en el país. Para mí esto marca la pauta de que cualquier cosa puede pasar en la televisión”, dijo haciendo referencia a la exposición y la importancia de su imagen en la TV.

“En el especial de nosotros en LAM dice que ‘el país en cualquier momento se va a la m…’ “ ironizó.

Qué dijo Jorge Rial sobre su relación con María del Mar

Jorge Rial apareció en su programa radial Argenzuela, en Radio 10, y contó por primera vez su relación con María del Mar Ramón.

El periodista habló del rol de la escritora en este momento tan complicado. “Me acompañó a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante. Mis hijas fueron muy importantes, (Guillermo) Capuya viajando allá fue importante…”, dijo.

MARÍA DEL MAR RAMÓN HABLÓ DE JORGE RIAL.

Luego, Jorge Rial se refirió al uso de viagra, señalado como una de las causas de su infarto. “No me pegué un saque, no tomé viagra, nada. Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Me despertó el dolor, me di cuenta de que no era un dolor normal”, contó.