María Becerra se cansó de las críticas y mostró los retoques que se hizo en la cara

La cantante le contestó a los seguidores que aseguraban que pasó por el quirófano en los últimos meses. “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?”, dijo, sin vueltas.

María Becerra sorprendió a sus seguidores al revelar en detalle las cirugías y retoques faciales que se hizo en los últimos meses. Con honestidad, la artista se burló de las acusaciones y aclaró que aún conserva la movilidad en el rostro.

Durante una ronda de preguntas y respuestas que organizó en un vivo de Instagram, un usuario le consultó: “¿Quién te hizo la carita?”, en referencia a la famosa frase de Mirtha Legrand. La artista no esquivó el tema y, sin vueltas, lanzó: “Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?”.

María Becerra se refirió a las varias acusaciones sobre las cirugías estéticas a las que se sometió. (Foto: Instagram/Maríabecerra)

Aunque se tomó las críticas con mucho humor, la artista sintió la necesidad de aclarar que no se sometió a ninguna cirugía que afecte a su rostro, sino que recurre a retoques temporales. “Igual, yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla”, comenzó.

“Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”, expresó, revelando que apuesta por este tipo de procedimientos que cada vez es más popular en la Argentina.

La cantante aseguró que se aplica inyecciones de ácido hialurónico en el rostro. (Foto: Instagram / mariabecerra)

Luego de sincerarse con su público, un seguidor le preguntó: “¿Podés levantar una ceja?”. Entre risas, respondió afirmativamente y lo demostró. “Obvio que sí, tengo movilidad en la cara”, comentó, asegurando que los retoques no impactan de manera negativa en sus facciones negativas. “Tampoco es que me puse botox, no, me puse ácido hialurónico”, agregó.

Hace un par de meses, María Becerra había sido acusada de haberse realizado distintas cirugías estéticas faciales. “¿Quién te hizo creer que tenías que modificar algo de tu rostro?”, “María tenés la carita nueva”, “¿Qué le pasó en la cara?”, fueron algunos de los comentarios que recibió una publicación en su Instagram en mayo.

María Becerra había explicado en mayo del año pasado que el maquillaje suele alterar la forma de su cara. (Captura de Twitter / MariaBecerra22)

Frente a las diversas reacciones, la artista se tomó con humor la situación y negó cualquier tipo de retoque reciente. “Gente no me hice nada (nuevo) en la cara jajaja. Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un poco con el contorno”, explicó, compartiendo dos fotos de días diferentes para comparar cómo afecta el tipo de maquillaje que usa.

María Becerra mostró su rutina de ejercicio y advirtió el riesgo de hacerla: “Me pegué una mareada refea”

María Becerra subió a su cuenta de TikTok un video en el que mostraba el extenuante circuito de ejercicios que realiza para mantener su cuerpo saludable y tonificado. En esta oportunidad, la cantante recordó su pasado como creadora de contenido y saludó a sus fans como solía hacer en sus inicios. “¡Hola, mis locuras! ¿Cómo andan? Hoy les voy a mostrar algo que me han pedido mucho, que es mi rutina de piernas y glúteos. ¡Qué bueno! Debe ser porque ven mi cuerpo tonificado”, contó con su usual sentido del humor.

Luego, la Nena de Argentina comenzó el circuito de ejercicios y con cada cambio comentaba a cámara los ejercicios que realizaba y las secuencias: “Empezamos con sentadillas estáticas por un minuto, luego de eso, seguido, hago 20 sentadillas normales, y después 20 sentadillas con salto. Todo esto seguido sin descanso, hago tres series”. “Me tomo unos momentos para tirarle mal de ojo a mi entrenador”, agregó entre risas.

En cada vuelta, la cantante no solo sumaba más rutinas, sino repeticiones y peso de acuerdo a su resistencia y a los resultados que desea obtener. La morocha también admitió que la intensidad de las sesiones de cuádriceps le trae consecuencias: “Este es el momento exacto donde me pegué una mareada re fea”.

Completamente extenuada por el trabajo realizado, María advirtió a quienes vieron el video: “Les tiro un dato, esta rutina me lleva dos horas, dos horas y media”. Para finalizar la jornada, concluyó: “Por fin terminamos, me hidrato porque termino deshidratada. Bueno, eso fue todo, gente”.