María Becerra reveló los secretos de “Automático”, la canción que nació en un audio de WhatsApp

La Nena de Argentina combinó el placer, la oscuridad y el reggaetón de la vieja escuela en su nuevo tema. Cómo fueron las extensas jornadas de grabación y el mensaje oculto detrás del video.

Como si recién saliera de un taller, las cadenas brillan en su cuello y en sus caderas. El sonido del metal marca el ritmo de sus pasos y ella se prepara para dar la señal de arranque. Se la ve segura, decidida, pero no pierde la sonrisa. María Becerra avanza con una pisada fuerte, salvaje y aguerrida, tal como se la ve en su nueva canción. Acaba de lanzar uno de sus proyectos más ambiciosos hasta ahora: “Automático”.

Su sonrisa lo dice todo, es un tema distinto a otros.La Nena de Argentinacombina el placer, la oscuridad y el reggaetón de la vieja escuela. Emoción, ansias y alegría, entre una mezcla de sensaciones cuenta los detalles de su último trabajo en diálogo con Teleshow: “Es un tema bisagra en mi carrera, desde el minuto uno confiamos mucho en la canción. Yo creo que hay veces que pasa que por ahí sacás un tema y te sorprende, no pensabas que iba a ser así. Y hay otras que ya sabés que va a ser grande, ¿viste?, como que todas las personas a las que se la mostrás les gusta, les genera algo. Y todas las que forman parte del proyecto están muy emocionadas, que es lo que nos pasó a nosotros”.

Lo que promete ser uno de los hits de la temporada nació meses atrás a raíz de un audio de WhatsApp. Con las compras en una mano y el celular en la otra, Becerra tarareaba una melodía que no salía de su mente. Tenía solo eso, pero sabía que era algo increíble. No lo dudó, la creadora de “Ojalá” abrió el chat de Nico Cotton, productor musical, y le pasó su idea.

“Hace seis meses le hablé a Nico y le dije que se me había ocurrido un verso. De hecho, el ‘Ponlo en automático’, que es el coro de la canción, iba a ser un verso. Yo le dije: ‘Amigo, se me ocurrió esta idea, este verso’. Ahí se lo tarareé, le dije el tono y le mandé unas referencias y a él enseguida le encantó y me mandó el beat. Después, justo yo estaba yendo a tocar a Chile, así que la canción la hice en el avión: caí ahí, con un temazo. Fue simplemente una melodía que se me ocurrió. Siempre me pongo como en ese mood, para no perder la costumbre de estar escribiendo. Hay veces que tengo muchos shows, mucho trabajo fuera del estudio, entonces, perdés un poco la costumbre y como no me gusta, como que me obligo: me pongo en mi casa y ejercito eso”, revela María.

Además de la propuesta musical, la cual incluso tiene referencias a Daddy Yankee y a Don Omar —cuando dice “y como el Daddy-Addy, vamo’ a meterle gasolina’”—, el video del tema es una puesta en escena pocas veces vista. Adrenalina, velocidad y autos, todo se pone en juego en un clip que usa un taller mecánico para un llamativo despliegue, el cual llegó a ser comparado con una película por muchos fanáticos.

Menciones, likes, miles de visualizaciones: “Automático” se convirtió en tendencia a las pocas horas. Pero antes del éxito, la cantante y su equipo tuvieron que atravesar largas jornadas en las que debieron batallar contra todo. “Quedé hecha un trapo. La verdad, todos quedamos hechos unos trapos. Fueron tres días intensos, los primeros dos con 17 horas de rodaje, y el último, creo que fueron un poco más de 15 horas. Hacía mucho frío. De hecho, el día en que grabamos en exteriores, que yo tenía esta ropa, fue el día más frío del año. Así que una suerte. Cansados, pero yo decía: ‘Por fin’. O sea, por fin estábamos materializándolo, estábamos haciendo el videoclip de ‘Automático’, tantos meses, todos estamos acá… Así que felices”.

Y como si enfrentara al pasado y a viejos fantasmas, volvió a un taller para demostrar en quien se ha convertido. En su adolescencia, la cantante se formó en una escuela técnica, donde sufrió la violencia, el destrato y el bullyng de sus compañeros. Lejos de aquellos recuerdos —en el año 2012, uno de los peores de su vida— María encarna en este videoclip una historia donde es la ama del lugar. Al mando de un grupo de jóvenes, y con la cara con cicatrices, que reflejan peleas del pasado, reciben a una forajida que busca algo a cambio de la pieza de un motor. Por momentos en un rol casi secundario, la artista observa la disputa entre la visitante y una de sus protegidas, las cuales se desafían con sus autos.

“Automático”, que a solo tres días de haberse publicado ya acumulaba más de 3,5 millones de reproducciones en YouTube, refleja el buen momento que vive María Becerra. Así encara un final de año, en el que se posiciona como la favorita dentro del trap y el urbano en Argentina, México, Perú y España. También lo muestran las plataformas donde: en Spotify, figura con cinco temas dentro del top 50 del país.

Con esta nueva canción, se animó a un nuevo tipo de lenguaje, un poder más atrevido y aún más fuerte. Dar el paso no es fácil, surgen miles de preguntas, pero elige no mirar atrás, no dudar y dar el salto. Así, sale de su zona de confort, algo que buscará reflejar en su nuevo disco La Nena de Argentina, el cual se espera que salga a fines de año.

Después de un largo proceso en el que no solo exploró nueva música, sino que también descubrió nuevos aspectos de ella misma, Becerra asegura que su próximo disco tendrá “de todo”, y detalla los principales géneros. “Este álbum para mi fue muy experimental también, como que quise salir de la zona de confort de hacer lo que más cómodo me queda, que es el reggaetón, el dancehall, el dembow. Por eso hay bachata, cumbia, hay trap más romántico, hay más dancehall y reggaetón también, hay baladas, una con piano, una con guitarra. Hay una canción bastante popera, medio Bruno Mars. El álbum tiene mucha versatilidad. Quizás no sea tan conceptual como un disco que sigue cierto concepto estético y que todo suena muy parecido, sino que es muy versátil”.

Por el destino, la suerte o una coincidencia, justo en este año Becerra se prepara para lanzar su segundo disco. El detalle no está demás, ya que es algo en lo que la artista cree fuertemente: la energía positiva que atrae su número favorito, el 22. “Me aparece por todos lados, en los sucesos más importantes de mi vida estuvo este número. Tengo un buen presentimiento con el 2022. El año empezó de una forma muy mala par mí, empezó heavy o pesado, pero hasta este momento del año he crecido un montón. Empezamos un montón de cosas, maduré un montón, mejoré mucho en la música, tengo mucho más claro lo que yo quiero transmitir, un montón de cosas. Además descubrí y terminé de cerrar un montón de cosas. Creo que este es de los años más lindos que voy a tener, estoy segura”, afirma la cantante, cuyo primer EP fue 222.

Premios, álbum nuevo y numerología, no es casualidad que la Nena de Argentina considere que este es el mejor año de su carrera. Solo en este tiempo se presentó en los Grammys 2022 y se coronó como nueva artista del año en los Latin American Music Awards. Sumado a esto, recibió dos nominaciones en los premios MTV MIAW 2022. Al mismo tiempo, logró tres galardones en los Premios Tu Música Urbano 2022, incluyendo top rising star femenino, canción del año por “¿Qué más, pues?” y video del año nuevo artista por “Entre nosotros remix”.

—¿Qué lugar va a tener “Automático” en tu nuevo disco?

—”Automático” es el corazón del álbum para mí. Ya hay un corte del álbum que la gente escuchó, que es “Ojalá”. “Automático” es el segundo lanzamiento pero yo creo que es al menos el corazón de ese lado del álbum, ¿viste? como el lado más oscuro, el lado más reguetonero, más nasty, como que ahí la, gente escuchando “Automático”, se puede dar una idea de cómo son los demás reggaetones del álbum.

—¿Cómo te sentís después de haber sacado esta canción?

—De parte de todo el equipo hay una gran satisfacción. Ha sido mucho mucho trabajo. Y en cuanto a un single, a una sola canción, ha sido nuestro proyecto más grande. Creo que eso se nota eso en el video: fueron muchos días de rodaje, nos pusimos muy detallistas con la canción, con lo que queríamos decir, representar.

—¿Cuál es la idea del video?

—La verdad que es una ideaza. Tiene un mensaje mucho más profundo. Primero quiero ver si la gente descubre todo el mensaje, qué es lo que trata la historia detrás del videoclip. Es una historia muy interesante, un poco retorcida que a nosotros nos encantó.

Por Lucas Terraza – Infobae