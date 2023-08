María Becerra relató el inquietante episodio por el que tuvo que irse de madrugada de la habitación de un hotel

La artista se despertó a las 5 de la mañana luego de escuchar un ruido y se asustó, por lo que adelantó su partida dos horas antes; sucedió en Los Ángeles

María Becerra se vio obligada a abandonar un hotel de Los Ángeles, en Estados Unidos, por un inquietante episodio que vivió en su habitación. A través de sus Stories de Instagram, donde la cantante acumuló casi 13 millones de seguidores, relató el ruido que la despertó a las cinco de la madrugada y por lo que decidió salir corriendo antes de lo previsto: “Me dio miedo”.

La intérprete de “Corazón vacío” relató el inquietante episodio que sufrió la madrugada de este lunes, en un hotel de Los Ángeles donde se encontraba alojada. “Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y, de repente, escuché como el zumbido de un mosquito, pero por 50″, comenzó la artista oriunda de Buenos Aires. Y detalló: “Resultaron ser abejas zumbando, existiendo”.

La artista mostró a las abejas en el interior de su cuartoInstagram: mariabecerra

“Abro los ojitos y miro para arriba y veo como 20 abejas en la lámpara que tenía encima. Miro la otra lámpara de lejos y veo como 50. Miro la otra, más lejos, y ya no lo pude ver tanto porque soy un poco chicata, entonces no distinguí cuántas eran, pero un montón”, bromeó.

Y continuó: “¿Cómo es posible este suceso?”. Posteriormente, Becerra compartió otro video con sus seguidores, en el que detalló cómo logró salir de la habitación y expresó su fobia a los insectos. “Bueno, estamos yendo a otro aeropuerto. Yo me tenía que levantar a las 7 de la mañana, no a las cinco. Tenía toda la valija y todo preparado para abrir los ojos, agarrar mis cosas y bajarlas. Y dije: ‘Bueno, lo tendré que hacer dos horas antes, porque yo me tengo que ir de acá’”.

“Estaban meta a entrar y entrar, no sé cómo entraban. Porque yo cerré todas las ventanas, ya que soy una pshyco de los bichos. No me gusta ni ver una polilla. Me dan miedo. Entonces, tenía todo cerrado y no sé por dónde entraron. Increíble, pero estaban todas en filita en la ventana”, señaló.

La cantante compartió las respuestas de sus seguidoresInstagram: mariabecerra

En tanto, los seguidores de la artista le compartieron algunos significados que podrían encontrarse detrás del suceso que vivió. “Las abejas en gran cantidad significan abundancia”, indicó una. “Dicen que es que te está por llegar mucho money”, apuntó otro.

La tajante respuesta de María Becerra a un streamer que cuestionó su talento

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como Coscu, cuestionó hace unas semanas el talento de María Becerra a través de una retransmisión en su canal de Twitch, donde reaccionó al último lanzamiento de “La nena de Argentina”. Así, se refirió a la letra de su nuevo tema, “Corazón vacío”, que se estrenó en Miami en junio pasado, con videoclip incluido.

“’Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que’, reconozcamos que esa barra la hizo Litkillah o Duki. ¿Habrá sido FMK? ¿Nos contestará si preguntamos quién escribió ese barrón? ¿Lo escribiste vos? No mientas”, desafió Coscu a la artista oriunda de Quilmes.

María Becerra fue contundenteArchivo

La respuesta de María Becerra no se hizo esperar y fue contundente. “Contestó públicamente a Martín Pérez Disalvo, que preguntó si la barra la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre Xross y yo”, sentenció la cantante. Y cerró: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y, por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.