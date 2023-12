María Becerra publicó un video durante la madrugada

La artista, que obtuvo sold out a solo una hora de haber anunciado su primer show en el Monumental, ahora sorprendió con una novedad

A mediados de octubre María Becerra anunció que dará un show en el Estadio de River Plate el próximo 23 de marzo de 2024. De esta forma, la cantante nacida en la localidad bonaerense de Quilmes se convertirá en la primera mujer argentina en presentarse allí. Las entradas se pusieron a la venta y sus fans agotaron todas las localidades en tan solo una hora y media: se acumularon más de 750 mil personas en la fila virtual para intentar conseguir un ticket.

A raíz de esto, casi dos meses después, la artista sorprendió a su público y este jueves confirmó que habrá un segundo show en el estadio Más Monumental del Club Atlético River Plate. A través de un posteo en su feed de Instagram donde supera los 13 millones de seguidores, la nena de Argentina compartió un video hablándole directamente a sus fans.

Asi quede después del anuncio que acabo de darles IMPULSIVAMENTE XQ ME AGARRO LA LOCA pic.twitter.com/cb57yjGmhC — LNDA 🇦🇷 (@MariaBecerra22) December 15, 2023

María Becerra twitteó después de anunciar su segundo River

“Quiero decirles que traigo data, chisme, información.”, comenzó diciendo María Becerra y sumó: “Sí, yo soy así. Desaparezco y de repente vuelvo con una bomba. Muchos me preguntaban si después del sold out iba a anunciar algo más. Y sí flaca, dale. Ponete a laburar. Va a haber una segunda fecha…”, le confirmó la artista a su público.

“Cortita y al pie, no hay más información”, agregó María sin dar más detalles al respecto aunque confirmó que pronto contará más detalles: “Tiro la granada de humo y me voy. Capaz vuelvo en un par de días y doy más información. Ustedes tranquilos”, concluyó la cantante en el video que a solo diez horas de haberse publicado ya acumula casi medio millón de me gustas y millones de reproducciones.

Maria Becerra – Corazón Vacío (Official Video)

De esta forma, el estadio que tiene una capacidad para más de 65.000 personas, lucirá completamente colmado durante dos días cuando María salga a la cancha. “¡No puedo creer! Mi público hermoso haciendo filas desde las computadoras durante horas para sacar la entrada. Lo que estoy viviendo es un sueño y ustedes lo están haciendo realidad ¡Vamos a vivir un show que, les prometo, va a quedar para siempre en su memoria!”, expresó Becerra en su momento al conocerse la noticia del sold outdurante el mediodía de este miércoles.

El pasado 27 de junio la cantante había estrenado en vivo su hit “Corazón vacío”, en una presentación especial realizada en un shopping. En aquella ocasión María había adelantado que se empezaba a preparar para un show muy grande, el cual marcaría un antes y un después en su carrera. Los fans empezaron a pensar en dónde podría ser y en cuestión de unos segundos se armó un coro que apuntaba hacia donde la mayoría se imaginaba: “¡River, River…!”. Es que el estadio del equipo que hoy dirige Martín Demichelis es el único destino posible para cristalizar la consagración máxima en cuanto a popularidad de un artista en Argentina. Y Becerra les respondió con una pregunta: “Si hago un River, ¿ustedes van?”.

El anuncio de el primer recital y el lanzamiento de una segunda fecha es consagratorio para la autodenominada Nena de Argentina quien se encuentra en lo más alto de su trayectoria, nominada en cuatro categorías a los Latin Grammy y contando de a millones los oyentes mensuales en las distintas plataformas de streaming. Para su debut, María promete un recorrido muy especial por todo su repertorio así como sorpresas y, tal vez, alguna que otra novedad.