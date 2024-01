María Becerra mostró su rutina de ejercicio y advirtió el riesgo de hacerla

La Nena de Argentina compartió con sus seguidores cuáles son las actividades que realiza para mantener su figura, pero admitió que en ocasiones le trajo problemas.

María Becerra subió a su cuenta de TikTok un video en el que mostraba el extenuante circuito de ejercicios que realiza para mantener su cuerpo saludable y tonificado. En esta oportunidad, la cantante recordó su pasado como creadora de contenido y saludó a sus fans como solía hacer en sus inicios. “¡Hola, mis locuras! ¿Cómo andan? Hoy les voy a mostrar algo que me han pedido mucho, que es mi rutina de piernas y glúteos. ¡Qué bueno! Debe ser porque ven mi cuerpo tonificado”, contó con su usual sentido del humor.

Luego, la Nena de Argentina comenzó el circuito de ejercicios y con cada cambio comentaba a cámara los ejercicios que realizaba y las secuencias: “Empezamos con sentadillas estáticas por un minuto, luego de eso, seguido, hago 20 sentadillas normales, y después 20 sentadillas con salto. Todo esto seguido sin descanso, hago tres series”. “Me tomo unos momentos para tirarle mal de ojo a mi entrenador”, agregó entre risas.

En cada vuelta, la cantante no solo sumaba más rutinas, sino repeticiones y peso de acuerdo a su resistencia y a los resultados que desea obtener. La morocha también admitió que la intensidad de las sesiones de cuádriceps le trae consecuencias: “Este es el momento exacto donde me pegué una mareada re fea”.

Completamente extenuada por el trabajo realizado, María advirtió a quienes vieron el video: “Les tiro un dato, esta rutina me lleva dos horas, dos horas y media”. Para finalizar la jornada, concluyó: “Por fin terminamos, me hidrato porque termino deshidratada. Bueno, eso fue todo, gente”.

María Becerra enfrentó un fuerte reclamo de sus vecinos: de qué la acusaron

María Becerra enfrentó un fuerte reclamo por parte de sus vecinos de Vicente López que la acusan por hacer fiestas, ruidos y porque su seguridad privada les “prohíbe” estacionar sus autos sobre la cuadra. Así lo informó el periodista Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live (Radio Mitre AM 790).

Al comienzo de la transmisión que salió al aire este miércoles, el locutor reveló que recibió algunos mensajes de vecinos de la cantante que se quejaron por un “uso indebido del espacio público”.

María Becerra enfrenta un fuerte reclamo de sus vecinos de Vicente López. (Foto: Instagram/@mariabecerra)

Etchegoyen aseguró que las personas que se comunicaron con él se mostraron “muy enojados” con la artista y con la gente que la acompaña, como lo es el personal de seguridad. “Las personas que a mi me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres”, detalló el conductor.

En uno de los audios que dio a conocer el locutor, un hombre contó que Becerra se mudó junto a su novio, el cantante J Rei y lo describió como “una situación que no se aguanta”, ya que supuestamente suelen hacer fiestas con ruidos molestos. “El gran problema que tenemos es que pusieron una seguridad privada de ellos que no te dejan estacionar en la cuadra”, reclamó. “Es una falta de respeto”, completó.

Luego, el periodista emitió al aire otro de los audios que le envió otro de los vecinos. “No me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”, contó.