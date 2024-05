Marcos Di Palma despidió a Juan María Traverso con un emotivo mensaje: “Seguramente ya estarás con mi viejo”

El hijo de Luis Rubén Di Palma protagonizó una intensa rivalidad con “El Flaco”. “Los ídolos nunca mueren”, escribió en la publicación.

Este sábado se conoció la muerte de Juan María Traverso, leyenda del automovilismo argentino. “El Flaco” tenía 73 años y era considerado como uno de los mejores conductores de la historia del Turismo Carretera, donde tuvo una histórica rivalidad con Marcos Di Palma, que lo despidió con un conmovedor mensaje en Instagram.

“¡Que descanses en paz, hermano! Los ídolos nunca mueren, gracias a Dios pudimos charlar y mucho la última vez que nos vimos. Contar esas lindas anécdotas que solo vos y yo vivimos y sabemos cómo las resolvimos. Gracias por todo lo que le diste a este automovilismo”, escribió Di Palma.

“Siempre sentí que nos íbamos a encontrar una vez más en las pistas. Un gran abrazo al cielo, seguramente ya estarás con mi viejo y decile que lo extraño y pronto nos veremos por ahí”, cerró “El Loco”.

Traverso mantuvo una gran amistad con Luis Rubén Di Palma Sin embargo, las numerosas carreras que protagonizaron el “Flaco” y “Marquitos” durante los 2000 los llevaron a tener fuertes cruces y acusaciones entre sí.

Una vez que “El Flaco” se retiró en 2005, ambos retomaron la amistad que tenían. “Es uno de los hijos de un gran amigo mío que hace lo que puede para ir para adelante dentro de este mundo tan difícil que es el automovilismo. A veces hace cosas que uno puede no estar de acuerdo, pero es su forma de ser y no me hace enojar”, había dicho Juan María Traverso en una oportunidad.