Marcelo Tinelli y toda la intimidad de la foto grupal del nuevo Bailando

El detrás de escena de la producción fotográfica en el Hipódromo, con el conductor, los participantes y el jurado del ciclo que irá por América.

Hay programas que quedan grabados en los anales de la historia televisiva, trascendiendo el tiempo y dejando una huella. Logrando cautivar a generaciones enteras, marcando un antes y un después en la forma hacer televisión. El Bailando… es uno de ellos y, cuatro años después, todo parece listo para su regreso, cambio de pantalla mediante.

Esta vez el escenario es distinto. Marcelo Tinelli desembarcó este año en América para hacerse cargo de la gerencia de programación del canal. De esta manera, después de 13 años de emisión en El Trece, el reality de baile llegará por primera vez a la emisora de la calle Fitz Roy.

Aún sin fecha precisa. Pero ya con la clásica foto grupal de la previa, que se realizó este martes a la noche en el Hipódromo.

Moria y el anfitrión en su doble rol de conductor y gerente de programación de América. Foto Fernando de la Orden.



Cada año, como es tradición antes del inicio del certamen, los participantes se juntan para llevar a cabo la fotografía del Bailando. En esta ocasión, la producción tuvo lugar en el emblemático Hipódromo de Palermo, donde se hicieron presente las más de 28 figuras que formarán parte del concurso, acompañadas por los cuatro miembros del jurado que compartirán responsabilidades con el conductor en esta temporada.

Quiénes pisarán la pista

Los participantes del certamen de baile más importante de la televisión este año serán: Camila Homs, El Tirri, Flor Vigna, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Anita Martínez y El Bicho Gómez, Maxi de la Cruz, Romina Malaspina, Juli Castro, Tomás Holder, Coti Romero, Alexis ‘El Conejo’ Quiroga, Romina Uhrig y Juliana Díaz.

También estarán Guido Záffora, Eva Bargiela, Kennys Palacios, Fernanda Sosa, Mónica Farro, Noel Barrionuevo, Brian Sarmiento, Anabel Sánchez, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, Ian Hachmann, el ex de Charlotte Caniggia, y Arna Karls.

Intimidades del evento

La encargada de dar la bienvenida a los participantes fue una alfombra roja que se desplegaba a lo largo del vestíbulo del Hipódromo de Palermo. Durante la tarde/noche, desfilaron por ahí las diversas personalidades que formarán parte del concurso de baile.

Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul. Foto Fernando de la Orden

Mientras tanto, en los alrededores, algunos fanáticos se juntaban emocionados, coreando fervorosamente el nombre de “Marcelo”.

Además de las luces, los banners y los participantes, otra gran protagonista de la noche es una pantalla gigante cuya misión es recordarnos constantemente los mejores momentos de “Bailando…”. En ella, se muestran algunas peleas y coreografías que se han convertido en memes inolvidables en esta era de redes sociales

Tomás Holder, de GH al Bailando. Foto Fernando de la Orden



Entre los nuevos personajes que se suman a la pista, destacan varios ex participantes de Gran hermano. Coti, Alexis, Romina, Holder y Juliana se hicieron presentes en el evento. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de diálogo entre Alexis y Coti, quienes en su momento habían sido pareja durante su participación en el reality de Telefe.

Por otro lado, los viejos conocidos que ya formaron parte del certamen también se unieron a la velada en Palermo. Flor Vigna, quien en su momento llegó a la final junto a su ex pareja Nicolás Occhiato, marcó su presencia. Anita y El Bicho, que regresan para aportar su toque de humor al certamen, también estuvieron en el Hipódromo.

La expectativa rodeaba a Coki Ramírez, quien esperaba ansiosa el reencuentro con Marcelo, y El Tirri, cuyas ocurrencias prometen añadir alegría a la noche junto a Marcelo.

En la previa del flash oficial. Foto Fernando de la Orden

El silencio inicial de Moria

Quien aparentemente no mostró gran satisfacción con su participación en la noche fue Moria Casán. Tras la derrota de su nuera, Malena Galmarini, en el partido de Tigre y los resultados no favorables para su yerno (Sergio Massa) a nivel nacional, la diva optó por no ofrecer declaraciones en su ingreso. Pero luego sí dio algunas notas.

Acompañada por su asistente, Moria ingresó al vestíbulo y decidió evitar las preguntas de los medios, dirigiéndose directamente al área destinada a las fotografías.

Moria entró y no quiso hacer declaraciones. Luego sí habló con “LAM” y otros medios. Foto Fernando de la Orden



El reencuentro de Tinelli y Coki Ramirez

Uno de los momentos más esperados de esta edición de “Bailando” era el esperado reencuentro entre Coki Ramírez y Marcelo Tinelli, quienes alguna vez protagonizaron un coqueteo cautivador que encendió la pista durante la edición del 2011.

En la noche del martes en el medio del salón del Hipódromo de Palermo, brindaron un adelanto de lo que podría ser este emotivo encuentro. Con cariño e intimidad, intercambiaron saludos rodeados por las lentes de varias cámaras de televisión.

Coqui y Marcelo. ¿Habrán quedado cenizas, después del fuego del 2011?

Tras el intercambio, Coki tomó la iniciativa de compartir con Marcelo la frutilla que decoraba su bebida, a lo cual él accedió, dando paso a un fugaz pero apasionado momento que seguramente encontrará su continuación en la pista de baile.

Otras intimidades de la noche

Cada año, los jurados se convierten en protagonistas destacados del certamen, y esta vez parece no ser una excepción. En un cálido reencuentro, Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino compartieron un trago, como esos amigos que se reencuentran después de varios años y tienen mucho de qué hablar. “Todavía nos queda pendiente la cena”, mencionó la modelo.

Otra de las piezas clásicas del programa son las bailarinas que acompañan todas las noches a Marcelo Tinelli. En esta edición, el equipo está renovado. En un momento, Lourdes Sánchez, en tono de broma, hizo el gesto típico del “diez, diez, diez” que solían hacer las bailarinas cuando un baile se destacaba. Sin embargo, ellas optaron por hacer caso omiso y mostrar rostros serios. Será interesante ver cómo reacciona la esposa del productor en la pista.

Otro momento incómodo surgió entre Sabrina Rojas y Flor Vigna, la ex y la actual pareja de Luciano Castro, respectivamente. Ambas se cruzaron cara a cara y compartieron un saludo bastante formal.

Resta ver cómo se desatan todas estas polémicas en la pista. La noche del Bailando terminará con la foto grupal de todos los participantes que serán parte de este certamen.

Por Nicolás López-Clarín