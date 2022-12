Marcelo Tinelli se animó a un drástico cambio de look: “Ahora viene la segunda parte de la promesa”

El conductor sorprendió con su cabeza platinada luego de regresar del Mundial de Qatar

Marcelo Tinelli regresó de Qatar después de haber pasado un mes viendo el Mundial de Fútbol junto a su hijo Lorenzo, su primo El Tirri y amigos. Así fue que primero cumplió la promesa que hizo con Lolo de pintarse el cabello con los colores de la bandera argentina, y luego, cambió radicalmente su look.

A la salida de la peluquería, el conductor brindó una entrevista para LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América. Con el pelo completamente platinado y ya sin los colores albicelestes, Marcelo contó cómo fue que tomó esta decisión. “Lo que habíamos quedado con Lorenzo cuando estuvimos en Qatar era que primero nos íbamos a hacer una bandera argentina en el pelo y apenas llegamos la hicimos. Después yo me quería poner este color platinado y ahora se viene la segunda parte de la promesa, que es el tatuaje en el pecho, que va a tener de un lado la bandera argentina y del otro lado, las caras de Lionel Messi y de Diego Maradona”, reveló todavía conmovido por el triunfo de la Selección Nacional.

En tanto, como siempre que llega fin de año, Ángel le consultó acerca del balance que hacía del 2022.

Y el conductor televisivo fue contundente con respecto a las repercusiones de su programa Canta Conmigo Ahora. “Yo me quedé muy contento con el formato del certamen de canto, es muy exitoso en todo el mundo y para mí estuvo muy bueno hacerlo. Trabajar con cien jurados fue un desafío y me sentí cómodo. Por ahí no tenía la dinámica del vivo a la que yo estoy acostumbrado, pero también el tener la posibilidad de grabarlo me permitió viajar al Mundial con mi hijo que fue lo más emocionante que me pasó este año”, destacó. Y enseguida agregó: “Me emociono de solo pensar haber estado 31 días con él y ver ganar a la Selección Argentina. Además, compartir con mis amigos, yo lo comparo al mismo nivel de haber ganado la Copa Libertadores con San Lorenzo, que en ese momento había ido con Francisco y le colgué la medalla, son momentos que van a quedar en la gloria para mí.”

Marcelo Tinelli se tiñó el pelo de platinado después de regresar de Qatar (Foto: Instagram)

Acto seguido, Tinelli habló sobre la relación que lo une a la mamá de sus hijas, Soledad Aquino, quien superó un duro momento de salud el año pasado cuando tuvieron que hacerle un trasplante de hígado y estuvo al borde de la muerte. “Aprovecho para decir que estoy feliz por cómo la veo a Sole, no hace un año de su trasplante y de repente verla así tan bien, con muchas ganas, con ese ímpetu, con ese amor. Hacía mucho que no pasabámos una Navidad los cinco solos, con las chicas, con Sole y con El Tirri, me hizo acordar a momentos maravillosos de mi vida”, destacó Marcelo visiblemente emocionado. “Hacía un año estábamos viviendo momentos muy difíciles, cuando la operaron a Sole ella tuvo tuvo un paro cardíaco y después otro más del que pensamos que no salía. El 24 de diciembre mientras compartíamos la mesa navideña se me venían todas esas imágenes y de golpe dije ‘gracias Dios por dejarme vivir esto y que mis hijas la puedan disfrutar’. Yo siempre tuve una muy buena relación con ella lo que pasa es que estas cosas te marcan para siempre: conseguir el órgano, el trasplante, una operación tan compleja, atravesar dos paros cardíacos. Yo ultimamente le doy mucho valor a las Fiestas. Fue hermoso y no me lo voy a olvidar jamás”, confesó el conductor.

En otro momento de la entrevista, De Brito le preguntó a Marcelo por su pasión por su profesión y ahí él se sinceró. “A mí el trabajo me sacó de un montón de situaciones difíciles, desde que era chico veníamos de una familia con recursos limitados, con un papá y una mamá que estaban enfermos, tuve que venir a Buenos Aires y trabajar para ellos. Desde hacer sandwiches en el equipo de José María Muñoz hasta repartir tarjetas de plomería, también tuve que hacer canjes con clínicas privadas para poder internarla a mi mamá en alguna institución psiquiátrica. Por eso, siempre digo que a mí el trabajo me sacó de lugares muy difíciles y muy oscuros”, afirmó.

En cuanto a su vida privada, desde que se separó de Guillermina Valdes a Marcelo no se lo volvió a ver en pareja. Él aclaró que está soltero y que le gusta este momento de su vida. “Está bueno este espacio para poder estar con mis hijos y mis amigos sin tener que negociar nada con una pareja, así me siento muy libre y muy tranquilo. Si me quiero poner el pelo blanco, lo hago. No tengo que rendirle cuentas a nadie”, reveló aunque aclaró que no lo decía por la mamá de su hijo Lorenzo sino que hablaba en general.