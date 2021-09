Marcelo Tinelli reveló un incómodo momento con Cristian Castro

El conductor contó que en una ocasión estaba en una fiesta en su casa, cuando a la madrugada le dijeron que estaba el cantante en la puerta.

Marcelo Tinelli se animó a revelar una particular anécdota que vivió junto a Cristian Castro. El conductor contó que hace unos años, por error no dejó entrar al cantante a su casa.

Sucedió este lunes, durante la última emisión de La Academia (eltrece) cuya consigna de desafío fue “Una que sepamos todos”. Al inicio del programa, en el momento de presentar el jurado, comenzaron a sonar temas conocidos y movidos, como “Te quiero tanto” de Sergio Denis.

En la presentación de Carolina “Pampita” Ardohain, empezó a escucharse la canción “Azul” de Castro. En ese momento, Tinelli recordó la anécdota y quiso compartirla con el público.

“Así tienen que ser las canciones que conozcamos todos”, comenzó a decir el empresario, mientras tarareaba la letra y bailaba al ritmo de la música. Además, admitió: “Me encanta Cristian Castro”. Sin embargo, rápidamente acotó: “Pensar que una vez no lo dejé entrar a una fiesta en casa”.

Luego, explicó: “Estábamos todos medio tomados y a las cuatro y media de la mañana me dicen: ‘Está Cristian Castro en la puerta’ y pensé que me estaban jodiendo: ‘Dale, ¿qué va a estar Cristian Castro en la puerta?’”. Luego de revelar la anécdota, Tinelli no detalló si finalmente el cantante logró entrar a la propiedad.