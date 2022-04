Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo

El conductor anunció en sus redes sociales la decisión que tomó con un extenso comunicado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marcelo Tinelli publicó un extenso comunicado en el que hizo oficial su renuncia a su cargo en la presidencia de San Lorenzo tras casi 10 de mandato.

“Hola a todos, quiero comunicarme con ustedes por este medio que he decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro. Cómo lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión”, escribió el conductor.

Luego, la pareja de Guillermina Valdés continuó: “Todos los que me conocen bien lo saben. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano”.PUBLICIDAD

“He transitado muchas dificultades en mi vida y ahí en este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela”, dijo el periodista en otra parte de su comunicado.

Para finalizar, Marcelo se mostró agradecido: “Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor. Mi familia y mi trabajo profesional, hoy también me ponen un freno en este proyecto”.

Marcelo Tinelli explicó en sus redes sociales por qué tomó la decisión de renunciar a la presidencia de San Lorenzo después de casi 10 año de mandato en el club.

“Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento, en un lugar que requiere un trabajo full time”, escribió el conductor en el comunicado.