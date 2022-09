Marcelo Tinelli habló sobre  la separación de su hija Cande y Coti Sorokin

Marcelo Tinelli dialogó en exclusivo con el móvil de LAM mientras compraba ropa para la segunda temporada de su nuevo programa. El conductor se refirió a su cambio de look más reciente: “La verdad que me gusta, me cansé un poco de lo que es el saco, el traje y la corbata”.

“Estamos trabajando en lo que va a ser la segunda temporada, va a ser una temporada más corta. Creo que va a venir algún artista internacional importante, estamos con algunos cambios en el programa. Va a cambiar bastante la segunda temporada de lo que fue la primera“, continuó.

Además, Marcelo confirmó la separación de su hija Cande y Coti Sorokin y habló sobre la posibilidad de que ambos sigan en la segunda temporada de su programa: “Yo amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar por sobre todas las cosas. Lo que ella decida, yo la voy a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo. Él me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo. Pero la elección personal de mi hija es la que yo voy a acompañar“.