Marcelo Puella: “Milei tiene el boleto picado, su gobierno no tiene rumbo”

Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, fue categórico a la hora de opinar sobre el gobierno de Milei en un programa radial. Específicamente dijo: “Que el Gobierno no tiene rumbo y Milei ya tiene el boleto picado”.

El dirigente peronista considera que este gobierno está improvisando diariamente y viven alejados de la realidad que se palpa en la calle, el malestar social es notorio e inocultable. Podemos sumarle a la crisis económica, desempleo, inflación, costo de vida, cierres diarios de fábricas y aumentos que son insostenibles con los ingresos de un trabajador. Este gobierno se destaca por las sospechas y escándalos de corrupción. Empezaron con la malversación de fondos en Andis (Agencia Nacional de Discapacitados); el Caso $LIBRA que es una estafa que involucra directamente al presidente de la nación Javier Milei y a su hermana, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei. Se suma el escándalo del narco-diputado José Luis Espert que lo llevó a renunciar a su candidatura como diputado y a su banca como tal. Ahora se le adiciona a este gobierno de corrupción y espanto los viajes en vuelos privados del actual Jefe de Gabinete Manuel Adorni y las compras de propiedades no declaradas y con serias sospechas de enriquecimiento ilícito como así también “Los préstamos hipotecarios del Banco Nación” a dirigentes Libertarios que jamás pagarán.

Puella no quiso extenderse en las denuncias infinitas de corrupción contra el gobierno de Javier Milei y fue directamente a la preocupación más grande, “que es el día a día de nuestra gente”. Hay un pueblo cagándose de hambre y con números de indigencia que asustan. Esos números uno los ve en la calle, no en el Indec mentiroso de esta mafia libertaria. No hay un sólo argentino que la este pasando bien, ni siquiera los que se dedican a la timba financiera, porque tampoco están cobrando. El nivel de morosidad es altísimo, tanto en bancos, financieras, en tarjetas de crédito y en el prestamista del barrio.

Marcelo Puella explicó que ”el 50% del país gana menos de $800.000 y el 70% no supera $1.100.000, mientras la canasta básica ya está entre $1.300.000 y $1.500.000.

Un trabajador informal cobra $ 650.000 por 8 horas, sin derechos. Uno registrado, $1.300.000: apenas al límite.

Y con estos números te hablan de “baja de la pobreza”. No bajó: la mayoría trabaja y aun así no llega a cubrir lo básico”, finalizó enfáticamente.