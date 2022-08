Marcelo Longorbardi acusó a Mirtha Legrand de protagonizar “una de las operaciones sucias más importantes de la TV”

El periodista apuntó muy fuerte contra la diva al recordar la noche en la que Natacha Jaitt lanzó una fuerte acusación contra Carlos Pagni.

Marcelo Longobardi apuntó con todo contra Mirtha Legrand y la acusó de haber protagonizado “una de las operaciones más sucias e importantes que se hayan realizado en la televisión argentina”. Con esto, el periodista recordó la noche en la que Natacha Jaitt, invitada a La Noche de Mirtha, lanzó tremendas acusaciones contra varios, entre ellos, Carlos Pagni.

“La señora Legrand, en los últimos años, protagonizó en los últimos años uno de los escándalos mediáticos, una de las operaciones sucias, más importantes que se han hecho en la televisión argentina”, sentenció Longobardi en su programa radial de CNN.

Y continuó sin filtros: “La persecución a la libertad de expresión no solo ocurre de parte de los Gobiernos, a veces ocurre de todos ámbitos, y ella fue protagonista de un escándalo muy horrible, una operación sucia contra el periodista más importante de la Argentina que es Carlos Pagni“, dijo en un audio recogido por El Canciller.

“La gente sigue yendo y no le importa nada. Pero acá se hacen muy sucias en los medios de Argentina, y cuando leí que ella estaba molesta con Rodolfo Bebán (que falleció el pasado 14 de agosto) por no ir a su programa me acordé de esto”, señaló Longobardi, quien con sus declaraciones hizo referencia a los dichos de la fallecida Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, quien esa noche vinculó a varios famosos en la causa que investigaba casos de pedofilia en el fútbol.