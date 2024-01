Marcelo Longobardi: “Milei es un lunático extraviado”

El periodista dijo que el debate entre capitalismo y comunismo “es viejo” y comparó al presidente argentino con los soldados japoneses que continuaban peleando la guerra cuando ya había terminado

Después de calificar de “comunista asesino” al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario argentino Javier Milei brindó una entrevista al medio The Wall Street Journal donde, entre otras declaraciones, elogió el liderazgo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II como defensores “del mundo libre”.

En este sentido, en su habitual análisis matutino, el periodista Marcelo Longobardi se preguntó si era “una misión del presidente de un país estar juzgando a sus pares”, criticó que Milei se haya vuelto “una especie de juez”, sostuvo que el debate entre capitalismo y comunismo “es viejo” y que el mandatario argentino, como los soldados japoneses que continuaban peleando la guerra aún cuando la conflagración había terminado hacía varios años, “es el jefe de una patrulla perdida”.

“La verdad que no me parece que el papel de un presidente hoy en día sea el de volverse una especie de juez de sus pares, y de efectuar comparaciones, como por ejemplo que finalmente Reagan y Thatcher son sus modelos, porque además eso es viejo, con independencia de que a los argentinos les resulte antipático el nombre de Margaret Thatcher”, consideró el periodista de Radio Rivadavia (AM 630) y agregó: “Thatcher y Reagan formaron un papel en el mundo importante hace 50 años. Y Moisés hace más de 2000 años”.

En este punto, Longobardi puso al aire un fragmento del reportaje con The Wall Street Journal en el que Milei elogia al presidente estadounidense Reagan, al papa polaco Juan Pablo II y a la primera ministra británica Thatcher, quien lideró la ofensiva inglesa en la guerra por las Islas Malvinas, en 1982.

“He señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que son testimonio de la libertad. El máximo libertador de toda la historia de la humanidad es Moisés. Es una visión de un líder libertario, sin lugar a dudas. Después hay roles muy importantes, como el que ha jugado Ronald Reagan junto al Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Entonces, la realidad es que siempre me vas a encontrar del lado de aquellos que han defendido las ideas de la libertad”, afirmó el presidente argentino cuando lo consultaron sobre sus referentes mundiales.

Longobardi sostuvo que las declaraciones del presidente van en sintonía con el discurso que ofreció en Davos, en el sentido de que se ha “puesto a ordenar el mundo de acuerdo a sus parámetros ideológicos, como hizo en Davos, cuando dijo que finalmente estamos es en guerra con el comunismo”.

En este punto, comparó a Milei con las “patrullas perdidas” luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): “Ustedes habrán escuchado la historia de la llamada patrulla perdida. Un grupo de japoneses que se meten en una selva a seguir luchando durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra había terminado. Y estuvieron refugiados y preparados para luchar durante muchos años. Uno de ellos fue recibido 30 años después como un líder, cuando dijeron, ‘mire, maestro, se acabó la guerra’. Pasó hace 20 o 30 años”.

“Milei es el jefe de una patrulla perdida, ¿creyendo que aún estamos en guerra con el comunismo, y citando a Juan Pablo II y a Reagan y a Thatcher? Es un tema que fue muy interesante para la época”, recordó Longobardi y finalizó: “Por eso, me parece que el presidente está volviendo a un nivel de ideologización no compatible con el papel de un presidente que enfrenta problemas mucho más terrenales que Moisés”.