Marcelo Longobardi: “La derecha se fue al carajo”

“Hay un conflicto entre la derecha y la democracia. Y un ejemplo de ese conflicto es Milei”, aseguró el reconocido analista político.

El analista político Marcelo Longobardi afirmó que “la derecha se fue al carajo” al analizar el escenario actual de la política nacional e internacional.

“Conflicto entre la derecha y la democracia”



“Hay un conflicto entre la derecha y la democracia. Y un ejemplo de ese conflicto es Milei y otro ejemplo es Trump, mucho más peligroso que Milei”, sostuvo en declaraciones a Futurock.

“Eso lo podemos llamar clima de época. Y en ese sentido Milei es un hijo de su tiempo”, agregó el reconocido periodista en diálogo con Julia Mengolini.

“Los politólogos, los sociólogos y los antropólogos suponen o plantean que pospandemia el mundo se enojó. Hay una rebelión contra todo, contra la Iglesia, contra la política, contra la prensa, contra la policía, contra lo que sea”, señaló Longobardi.

Giuliano da Empoli y Carlos Pagni



“La política está regulada, las sociedades, por la furia, el enojo y la ira. Empoli ha escrito mucho eso y tal vez quien mejor explicó eso en el plano local ha sido Carlos Pagni. Él ha planteado que la política consiste hoy en día en gestionar la ira”, argumentó.

Y luego ejemplificó: “Uruguay ha oscilado entre la derecha y la izquierda, entre la centroderecha y la centro izquierda para ser más preciso. Básicamente les ha ido más o menos bien”.

“El caso canadiense, Justin Trudeau y Mark Carney, han sido presidentes o primer ministros ponele de izquierda. Yo estoy de acuerdo con Mark Carney, si ser de izquierda es ser como Mark Carney, yo sería de izquierda”, cerró Longobardi.

Fuente: Perfil