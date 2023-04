Marcela Tinayre será la nueva conductora de Polémica en el bar

La hija de Mirtha Legrand habló por primera vez de este nuevo desafío que le tocará emprender a partir del mes de mayo

Si hay un programa que se asocia con los antiguos bares que estaban repletos de hombres fumando, hablando de fútbol, haciendo chistes entre ellos era Polémica en el bar. Desde sus comienzos, hace ya 60 años, el ciclo creado por Gerardo y Hugo Sofovich, contaba con sus integrantes sentados alrededor de una mesa redonda desde donde cada uno cumplía un personaje bien definido y estereotipado.

Así pasaron por el bar figuras emblemáticas como Juan Carlos Altavista – el querido Minguito -, Adolfo García Grau, Javier Portales, Fidel Pintos, Jorge Porcel y detrás del mostrador, seguían Alberto Irízar y Vicente La Russa. Después, ya en los años 80 estuvieron Gerardo Sofovich, Rolo Puente, Mario Sánchez y Julio De Grazia, entre otros reconocidos nombres del espectáculo. Para los 90 se habían incorporado Antonio Carrizo, Luis Beldi, Guillermo Nimo y Mario Sánchez.

Las últimas adquisiciones contaron con Gerardo Sofovich, el Negro González Oro, Jorge Rial y Chiche Gelblung, para llegar a la actualidad con el último conductor del formato que fue Mariano Iúdica.

Así es como después de más de medio siglo al aire, América va a relanzar el programa de la mejor manera. En esta ocasión lo va a conducir por primera vez una mujer, y es nada menos que Marcela Tinayre.

Marina Calabró fue quien reveló esta información en su columna de espectáculos en el programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre. La periodista contó: “Información de último momento, me acaban de confirmar… Mayo 2023 por América, ‘Polémica en el Bar’ con la conducción de Marcela Tinayre”.

“Pregunté si esto va en tira diaria o como proyecto de fines de semana y me dicen ‘en principio, podría ir en tira diaria hasta julio, hasta que arranque Marcelo, y después en julio pasar a una frecuencia bisemanal de fines de semana’, es decir, sábados y domingos”, continuó.

Al respecto, la hija de Mirtha Legrand confirmó este hecho en un móvil para Socios del espectáculo. “Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto, me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves conduciendo este ciclo? ‘Fántástico”, me dijeron, así que estoy encantada de la vida>”, destacó entusiasmada.

El programa contará con una cuota extra que es que Marcela se convertirá en la primera mujer en conducirlo. Entonces, ella misma opinó sobre el tema. “Yo creo que sí, me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y conmigo y fue muy picante hoy. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien”, confesó.

“¿Fluyó?”, le preguntó el notero y su respuesta fue contundente: “Absolutamente fluyó, pero lindo”. Y enseguida agregó: “Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Me pareció que me gustó, me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho.”, concluyó la mamá de Juana Viale.

En cuanto a la desvinculación de Mariano Iúdica, se comenta que el conductor está completamente abocado a su nuevo proyecto gastronómico, por el restaurante que inaguró en Pinamar y que no querría seguir al frente del programa. Por otro lado, también se rumorea que el canal tenía ganas de sumar aire fresco y renovado al clásico Polémica en el bar.