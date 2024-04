Marcela Tauro dio detalles estremecedores de la salud de Furia Scaglione de Gran Hermano

La periodista reveló que la participante se encuentra ingresada en la sala de Unidad Coronaria del Hospital Alemán.

Furia Scaglione se vio obligada a abandonar la casa de Gran Hermano 2024 para poder realizarse algunos estudios médicos, sin embargo, este miércoles 17 de abril Marcela Tauro reveló detalles preocupantes del parte médico de la joven.

“Los médicos la querían dejar internada”, aseguró la periodista en Intrusos y agregó: “Me pasan que estaría haciéndose los estudios en el Hospital Alemán. Allí habrían determinado ya el diagnóstico, que no voy a decir por qué lo correcto sería que lo diga ella”.

FURIA SCAGLIONE EN LA CASA DE GRAN HERMANO.

Además, Marcela confesó que su hermana la acompaña a pesar del protocolo del reality: “En estos momentos, ella está en la sala de Unidad Coronaria. Del lado de adentro está ella, del otro, detrás de la puerta, está su hermana. Está con un protocolo, por eso está sola”.

Por último, Marcela Tauro preocupo a los fanáticos de Furia Scaglione al revelar: “Ella no quiere, quiere seguir en el juego. Pero el tema es que la encontraron… en el parte diría ‘deshidratada y con hematomas, pérdida de masa muscular’. Es parte del informe”.

Qué dijo Furia Scaglione antes de salir de la casa de Gran Hermano

Desde el confesionario del reality, la participante más polémica aseguró: “El título primero que nada es: ‘Cuidar mi salud’. No quiero asustar a mi familia, ni a mi hermana, ni a los furiosos. Algo salió mal en un estudio de sangre y como tengo un curriculum familiar… por eso me preocupo”.

Luego, con humor, Furia Scaglione reveló que quería hacerles creer a sus compañeros que debía abandonar la casa permanentemente: “Ya todo el mundo sabe que estoy haciendo ayuno. Yo sé que no es gracioso jugar con la salud, pero sí para mí es gracioso verles las caras. Hay dos personas que no entienden nada, que no les gustaría que me vaya, pero al resto quiero verles las caras”.