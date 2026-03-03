Marcela Pagano contra el Gobierno por Nahuel Gallo: “No lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó”

Según la legisladora, las tres embajadas que el Gobierno había mencionado como intermediarias clave en la gestión tampoco pidieron por el gendarme argentino.

La diputada exlibertaria Marcela Pagano afirmó que no hubo gestión oficial del Gobierno argentino para la repatriación de Nahuel Gallo, liberado en Venezuela y ya de nuevo en Argentina.

En declaraciones a El Destape, Pagano destacó su satisfacción por el regreso del gendarme a territorio argentino, pero cuestionó de inmediato el accionar del Ejecutivo nacional. Según la legisladora, las tres embajadas que el Gobierno había mencionado como actoras clave en la gestión -Estados Unidos, Brasil e Italia- “no pidieron por Nahuel”, lo que, a su juicio, indica la ausencia de una solicitud formal de Cancillería para que esas representaciones diplomáticas intercedieran ante las autoridades venezolanas.

Pagano precisó que en el ámbito diplomático las solicitudes se formalizan mediante cables oficiales -documentos escritos que quedarían registrados en los archivos de Relaciones Exteriores-, y aseguró que las autoridades de Venezuela le comunicaron que “no existe cable alguno” con dicho pedido, razón por la que dijo, que a Gallo “no lo devolvieron antes porque nadie lo reclamó”.

Consultada específicamente sobre si funcionarios del Gobierno argentino obstaculizaron la liberación, la diputada respondió afirmativamente. “No hubo ningún pedido del Gobierno Argentino para repatriar a Nahuel Gallo“, lanzó. También cuestionó la estrategia oficial respecto de la familia del gendarme, al sostener que, si bien el Ejecutivo estaba al tanto de otras vías alternativas a través de la madre y el hermano del detenido, no autorizó el viaje de los familiares para gestionar la situación.

“La pregunta es simple: si no hay un Gobierno o una embajada que recepcione al preso, ¿quién lo está reclamando? ¿A quién se lo entrega la presidenta de Venezuela?”, planteó la legisladora, en referencia a la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Pagano insistió en que las tres embajadas invocadas por el Gobierno aseguran no haber sido notificadas oficialmente sobre la gestión por Gallo.

La liberación y el retorno de Gallo se produjeron en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, y se concretaron a través de gestiones alternativas a las oficiales, en especial las de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuente: Perfil