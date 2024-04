Marcela Pagano avisó que no renuncia a la presidencia de la Comisión de Juicio Político

La diputada libertaria fue dada de alta y mantiene su postura de no dejar la presidencia de la comisión.

Marcela Pagano fue dada de alta y ya avisó al bloque de La Libertad Avanza que no piensa renunciar a la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

La periodista había sufrido una “ulcera sangrante” aparentemente producto del estrés que le generó la presión de Karina Milei y Martín Menem para que dé un paso al costado. Pagano habría sufrido un llamado intimidante supuestamente del riojano y en su familia le pidieron que abandone La Libertad Avanza.

Esto último no está completamente descartado, pero hasta ahora lo que se sabe es que Pagano descartó renunciar a la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Así lo confirmaron a LPO fuentes del bloque libertario.

Menem había convocado a una reunión de la comisión para la semana pasada, pero no tiene los votos para desplazar a Pagano porque en la oposición no quieren saber nada con la jugada del riojano. La internación de Pagano le sirvió de excusa para suspender la convocatoria.

Karina y Menem no quieren que Pagano renuncie si no que directamente se desconozca todo lo actuado en la reunión en la que se constituyó la comisión. En LLA dicen que a Javier Milei el tema no le preocupa.

Por lo pronto, el bloque libertario que ahora lidera Gabriel Bornoroni tendrá una reunión este martes para tratar este tema y también el pedido de Oscar Zago para formar un interbloque.