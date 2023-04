Marcapasos de última generación: cómo es la operación a la que se someterá Mirtha Legrand

A la conductora de 96 años le colocarán un dispositivo para regular su salud cardíaca. Se trata de un procedimiento que no requiere incisión quirúrgica. Los detalles.

La conductora Mirtha Legrand anunció este miércoles 26 de abril que el próximo martes 2 de mayo se someterá a una cirugía en la que se le colocará un marcapasos “de última generación” con el objetivo de regular su salud cardíaca.

“Hola, les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stents hace un tiempo”, comunicó la actriz.

Se trata de un dispositivo cardíaco notablemente más pequeño –un 93% menos– que los marcapasos tradicionales, que además es inalámbrico y no requiere ningún tipo de incisión quirúrgica.

De acuerdo a información del Ministerio de Salud de la Nación, se trata de un dispositivo muy pequeño, de 2,6 centímetrosde longitud y 6.7 mm de diámetro. El mismo se implanta en el ventrículo derecho para la estimulación del corazón.

El marcapasos de última generación, explicaron, “permite sincronizar la actividad de las aurículas con los ventrículos a través del sensado de la actividad auricular”.

Marcapasos de última generación: cómo es la intervención

El procedimiento se realiza a través de un sistema de liberación transcateter introducido a través de una punción de una vena periférica (vena femoral), y tiene “la ventaja de ser mínimamente invasivo no deja cicatriz quirúrgica, evita el riesgo de complicaciones por disfunción o infección y posibilita el alta precoz”, detalló Salud.

Esta intervención es ambulatoria, y tiene la ventaja que el paciente puede ser dado de alta a las pocas horas.

“Este dispositivo está indicado para aquellas personas que requieran solo de una estimulación ventricular permanente o para quienes tienen indicación de estimulación ventricular que no requieran de estimulación auricular”, agregó la cartera sanitaria al informar en enero pasado que el Hospital Posadas es uno de los primeros centros de salud en realizar el procedimiento en el país.

En agosto del año pasado, por primera vez en el país, siete pacientes del Centro Integral de Arritmias de la provincia de Tucumán, a cargo del cardiólogo Luis Aguinaga, fueron intervenidos con la colocación de este dispositivo.

El implante, explicaron los profesionales en esa oportunidad, “se caracteriza por ser mínimamente invasivo y se realiza trasladando el dispositivo a través de la vena femoral ubicada en la pierna del paciente hasta su corazón, donde finalmente se inserta para quedar allí alojado”.

Al no utilizar cables, se descarta cualquier riesgo de infección, y se eliminan los riesgos de rechazo por alergias. Sumado a esto, en el sentido estético –a diferencia del marcapasos tradicional– no es visto y no deja cicatrices, lo que puede beneficiar a los pacientes.