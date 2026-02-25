Marcada brecha entre el precio de la carne vacuna y porcina: “Estamos viendo un 140% de diferencia en las carnicerías”

Con respecto a los antecedentes, el director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, comentó: “Hoy lo sorprendente es esta brecha tan marcada y tan amplia, porque históricamente la carne vacuna y la carne porcina han tenido diferencias”.

El director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, evaluó en Canal E que la brecha de precios entre la carne vacuna y la carne porcina se amplió de manera histórica en Argentina.

“Hoy lo sorprendente es esta brecha tan marcada y tan amplia, porque históricamente la carne vacuna y la carne porcina han tenido diferencias”, describió Agustín Seijas. Sobre la misma línea, precisó el salto actual: “Hoy estamos hablando de una diferencia, en algunos casos, de hasta un 170%”.

Fuerte diferencia de precios entre la carne vacuna y porcina

El informe detectó diferencias contundentes en cortes tradicionales: “Estamos viendo un 140% de diferencia en las carnicerías. Tenés un pechito a $6.700 contra un asado a $18.000”. Según explicó, el contexto responde a “la escasez también del vacuno más la tendencia a la exportación, que lo hace, digamos, más escaso dentro del mostrador”.

Seijas remarcó que el cambio no es solo coyuntural sino estructural: “Es una cultura argentina de consumo de carne vacuna, es una tradición de 200 años que el argentino consume carne vacuna, pero que en los últimos 20 años esa tendencia empezó a cambiar”.

La evolución de consumo por habitante en el marco interanual

Asimismo, detalló la evolución: “Pasamos de 3 kilos por habitante al año. Actualmente, digamos, los datos oficiales que cerró la Secretaría de Agricultura el año pasado son casi 19 kilos por habitante al año”. Y afirmó: “Eso es un cambio muy marcado, una tendencia que llegó para quedarse y para seguir ampliando ese cambio de kilos consumidos”.

El entrevistado planteó que el trabajo de posicionamiento del sector fue clave: “Venimos trabajando en lo que es el posicionamiento de la carne porcina, mostrando sus propiedades”. También destacó la versatilidad: “Lo mismo que puede hacer con la carne vacuna, lo puede hacer con la carne porcina”.

A su vez, subrayó la mejora genética del sector: “Ha mejorado la genética de los animales hacia una carne mucho más magra”. En este sentido, explicó el diferencial nutricional: “La grasa intramuscular que tiene es saludable, es este 45% de omega 9”.

Fuente: Perfil