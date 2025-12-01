Manuel Adorni y Patricia Bullrich anunciaron reformas en el Código Penal

El ex vocero presidencial y la ministra de Seguridad, futura legisladora, profundizaron sobre las reformas en el Código Penal que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.

El ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó una conferencia de prensa en la que resaltó la importancia de las reformas del Código Penal que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. A su vez, la ministra de Seguridad y futura legisladora, Patricia Bullrich, se sumó y brindó detalles del proyecto.

“Endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía es dejar de emitir para cubrir déficit. Se endurecerán las penas y poco a poco las calles dejarán de ser tierra libertada para los delincuentes”, sostuvo el ex portavoz del gobierno al hablar sobre las reformas del Código Penal.

Tras agradecerle a Patricia Bullrich por su labor frente al Ministerio de Seguridad, Adorni aseguró que “será recordada por siempre como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la propiedad y la libertad” y que la “doctrina Bullrich” ayudó a “poner fin al libertinaje y al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”.

“Desde el 10 de diciembre, esa misma ‘doctrina Bullrich’ será llevada al Congreso. Un proyecto de país en serionecesita trascender la voluntad del gobierno de turno, necesita que las políticas de seguridad estén talladas en piedra, necesita que se conviertan en ley para proteger también a las generaciones venideras”, expresó.

Sobre la salida de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad para asumir como senadora nacional, agregó: “Tomó la decisión de dar este paso porque los argentinos necesitan en el Congreso a una persona como ella, con la capacidad de aprobar las reformas claves en materia de Seguridad”.

“El nuevo Congreso se conformará a partir del 10 de diciembre y aspiramos todos a que sea el más reformista de la historia. Tendrá la enorme misión de aprobar proyectos necesarios para que el país salga adelante. Una de esas reformas, y tal vez la más importante para sostener el orden en Argentina, es la reforma del Código Penal“, adelantó.

El ex vocero explicó que la reforma del Código Penal “es un proyecto que será presentado a la brevedad y que fue conformado gracias a la colaboración de los ministerios de Seguridad, de Justicia y de la Secretaría de Legal y Técnica“.

“Tiene que quedar bien en claro el diagnóstico, el Código Penal actual está hecho a la medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos. Las condenas son insuficientes, o muchas veces ni siquiera se cumplen, y la puerta giratoria es el denominador común que explica gran parte de los delitos”, aseveró.

Adorni aseguró que “la reforma del Código Penal viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie” y remarcó: “La doctrina es clara: ‘el que las hace, las paga’​”. “No habrá contemplaciones ante los que atenten contra la vida, la propiedad y la libertad”, añadió.

Entre otras cosas, el funcionario indicó que el proyecto “implica el fin de la ‘doctrina zaffaronista’ donde el victimario se convertía en víctima ante los ojos de la ley” y que los delincuentes “serán juzgados y condenados de forma proporcional al daño perpetrado contra la sociedad”.

“Se van a agravar todas las penas del Código, desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios, se va a terminar con la puerta giratoria, los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles, no habrá impunidad para homicidas, violadores, traficantes de personas, de drogas o explotadores sexuales. No importa cuánto se escondan, serán perseguidos de por vida”, profundizó el ahora jefe de Gabinete.

En paralelo, Adorni mencionó que el proyecto de reforma “también prevé un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública, porque la condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio”, como sería el caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Todo esto se trata de poner orden en la República Argentina, así como trabajamos para poner orden en la economía y en las cuentas públicas, también trabajamos para poner orden en las calles“, concluyó.

Fuente: Perfil