Manuel Adorni adquirió un nuevo inmueble y aumentan los cuestionamientos sobre su patrimonio

El funcionario aseguró: “No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.

El mismo día que Manuel Adorni afirmó “todo lo que tiene que estar declarado está declarado” en su conferencia de prensa, salió a la luz que el jefe de Gabinete de Javier Milei, en sociedad con su esposa, Bettina Julieta Angeletti habría comprado un departamento de la calle Miró que, como la casona del country Indio Cuá, no aparecería en la declaración jurada (DDJJ) que presentó en 2025.

Según La Nación, la propiedad se encuentra en la calle Miró al 500, casi Pedro Goyena, una zona residencial del barrio de Caballito. Esto confirmaría que el matrimonio junto a sus dos hijos no viviría en el departamento de avenida Asamblea, Parque Chacabuco, que el jefe de Gabinete definía como su casa, al menos hasta este miércoles cuando, en la tensa conferencia de prensa que dio, él mismo reveló, en medio de un cruce con un periodista que “efectivamente” vive en el barrio de Caballito, pero sin dar más detalles al respecto.

El funcionario tampoco quiso hacer referencia a la posible adquisición, a través de su mujer, de una casa del country en Exaltación de la Cruz que, de acuerdo a Clarín, se encuentra a nombre de la couching ontológica y paga aproximadamente 700 mil pesos mensuales.

El funcionario le había dicho a LN+ que su estilo de vida no se había visto modificado por su ingreso al Gobierno, pero Clarín informó que la residencia de Indio Cuá la compró, a nombre de su mujer, en noviembre de 2024, y el departamento de Caballito también cuando ya trabajaba en Casa Rosada.

Según el reporte de La Nación, el vocero presidencial y su esposa son dueños a partes iguales tanto del departamento en la calle Miró como con el inmueble de avenida Asamblea al 1300.

Por otra parte, Clarín informa que, de acuerdo a su última declaración jurada, Adorni tiene a su nombre dos inmuebles: el de la calle Asamblea y otro en La Plata. El primero cuenta con 115 metros cuadrados y figura a medias con su esposa; el otro, de 107 metros cuadrados, lo registró como completamente suyo desde 2016, resultado de una donación familiar. Además, en 2024, cuando ya era funcionario estatal, el actual jefe de Gabinete adquirió una Jeep Compass Sport de 2021 que no usa para ir a su trabajo porque a Casa Rosada lo lleva una camioneta Toyota de la custodia de la Policía Federal, la misma que lo habría acompañado semanas atrás, cuando visitó el country de Exaltación de la Cruz.

La fallida conferencia de prensa de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa para intentar despejar las dudas sobre sus viajes y la supuesta propiedad que habría comprado en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder. Hago lo que quiero con mi dinero”, arrancó diciendo el funcionario este miércoles 25 de marzo.

Y agregó: “Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.

Sobre los sueldos de los funcionarios, especificó: “Un ministro hoy gana casi la mitad de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. No me voy a sentar a que nos den clase de ética a los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que se un secretario de Obras Públicas reboleaba bolsos con plata y armas”.

Cuando una periodista le preguntó sobre su patrimonio y la cantidad de propiedades que tiene a su nombre, Adorni le contestó: “Hay denuncias penales de por medio, por lo tanto, en mi calidad de jefe de Gabinete, dar detalles, probablemente implique interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca”.

En ese punto, ante la insistencia de un periodista, reveló su nuevo lugar de residencia: “Dicho esto, sí tengo para contarte que efectivamente vivo en el barrio de Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad, lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero, de todas maneras, todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás, que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos diez días”.

El periodista de El Destape, Jonathan Heguier, le preguntó por el financiamiento del viaje a Punta del Este, presuntamente pagado por una empresa contratada por la TV Pública. El funcionario le respondió: “Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual”.

Y, cada vez más enojado, sumó: “Mi dinero, sea mucho o poco lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y para mi familia. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez, vos sos periodista. El que definas ‘oscuridad’ en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas, es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión. Porque, aparte, me parece de mal gusto”.

Finalmente, cerró el tema con Heguier diciendo: “Te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera, y yo hago lo que quiero con mi dinero. Ganado legítimamente o ahorrado legítimamente”.

Sin embargo, luego volvió a esta cuestión, afirmando “este mismo fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares; que me visitó un ex agente de la SIDE el domingo por la noche; y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia; incluso que había gastado 250.000 dólares en mi tarjeta de crédito. Todas cuestiones absolutamente ridículas”.

Fuente: Perfil







