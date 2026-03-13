Mantener cierre en Ormuz y vengar la “sangre de los mártires”: el primer mensaje del nuevo líder supremo iraní

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, amenazó este 12 de marzo con atacar todas las bases de EE. UU. en la región y aseguró que la República Islámica “no se abstendrá de vengar la muerte de sus mártires”. Además, declaró que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado para presionar a sus agresores. Remarcó así que la venganza no se limita únicamente al asesinato de su padre, Alí Jamenei, ocurrido durante la guerra en curso, sino también al de las niñas de la escuela primaria en Minab.

El estrecho de Ormuz debe permanecer bloqueado, las bases estadounidenses en Medio Oriente tienen que ser cerradas “lo antes posible” y la “sangre de los mártires” será vengada.

Los tres mensajes clave del primer pronunciamiento público del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fueron leídos por una presentadora de la televisión estatal, al tiempo que las pantallas mostraban una fotografía del clérigo, que sigue en paradero desconocido.

El texto de Jamenei, designado el pasado 8 de marzo por la Asamblea de Expertos para sustituir a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, mantuvo una actitud desafiante ante Estados Unidos e Israel, y aunque incluyó una declaración de “amistad” a los países vecinos del Golfo Pérsico, eso no significa que cesarán los ataques contra sus territorios.

“Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo”, afirmó Jamenei en el texto, en el que también expresó su confianza en que los países árabes “deben haber comprendido que la afirmación de Estados Unidos de establecer seguridad y paz no es más que una mentira”.

El nuevo líder supremo también llamó a mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz, que está creando un cuello de botella al tránsito del petróleo desde el Golfo Pérsico, y que según Jamenei “debe seguir utilizándose sin duda como palanca contra el enemigo”.

Un hombre de luto sostiene un cartel que representa al ayatolá Mojtaba Khamenei, a la derecha, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Khamenei, a la izquierda, como líder supremo, durante la procesión fúnebre de altos funcionarios militares iraníes y civiles muertos durante la campaña estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el miércoles 11 de marzo de 2026. © AP/Vahid Salemi

Minutos después del llamado del líder, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, hizo una publicación en X en la que aseguró que la orden será acatada y anunció “los golpes más duros al enemigo agresor”.

Por el estrecho de Ormuz circula 20% del petróleo mundial y su cierre está ocasionando alzas en su precio, que el pasado 9 de marzo llegó hasta 119 dólares el barril, la subida más pronunciada desde el inicio de la guerra de Ucrania, aunque luego volvió a bajar.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump ha restado importancia a las fluctuaciones en el mercado energético y este 12 de marzo publicó en Truth Social que los incrementos están haciendo que su país gane “mucho dinero”.

Luego matizó y aseguró que su objetivo es “impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo”.

Inmediatamente después de las palabras de Jamenei, el aumento del precio del barril Brent, que se usa como referencia fundamentalmente para Europa, se aceleró. Luego de un alza inicial de entre 5% y 6%, se disparó a 10%.

Al mismo tiempo, la Autoridad Marítima Noruega prohibió que barcos con bandera de ese país circulen por el vital paso, citando “operaciones militares en curso en la región” y asegurando que “el nivel de amenaza es crítico”.

La venganza en varios frentes

El comunicado de Jamenei también incluyó la promesa de que “no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires, especialmente los mártires de Minab”, en referencia al bombardeo de una escuela primaria en la que murieron 175 personas, la mayor parte de ellas niñas, aparentemente producto de un misil estadounidense.

“El crimen que el enemigo cometió deliberadamente contra la escuela Shajareh-Tayyebeh en Minab, y algunos casos similares, tienen un estatus especial en este proceso de rendición de cuentas”, aseguró el texto atribuido a Jamenei.

El clérigo agregó que “la venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución, más bien, cada miembro de la nación que es martirizado por el enemigo constituye un caso separado en el expediente de la venganza”.

Según Mojtaba Jamenei, Irán debe también exigir una indemnización a sus enemigos, y la forma de obtener esa compensación será “destruir sus activos en la misma medida”, si no se logra por la vía del reclamo.

La guerra ya ha tenido un elevado costo para Estados Unidos. De acuerdo con cifras reveladas por el Pentágono ante el Congreso, y filtradas por una fuente que habló con la agencia AP bajo condición de anonimato, durante la primera semana del conflicto se gastaron 13.000 millones de dólares, 5.000 de ellos solo en municiones

¿Dónde y cómo está Jamenei?

La ubicación y el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán siguen siendo un misterio, cinco después de su nombramiento.

De acuerdo con informaciones de la inteligencia israelí, Jamenei resultó herido en las piernas durante operación del 28 de febrero en la que murió su padre, y el 10 de marzo un alto funcionario iraní le dijo a Reuters que estaba “levemente herido” y “físicamente mermado”.

Sin embargo, el hijo del presidente Masoud Pezeshkian, Yusef, aseguró en un chat de Telegram que gracias a “amigos que tienen contactos” pudo saber que está “sano y salvo”.

También ha habido discrepancias alrededor de los familiares de Jamenei muertos en el ataque del primer día del conflicto.

Aparte de su padre y su esposa, circuló que también fallecieron su madre y un hijo, pero medios estatales iraníes rectificaron este 12 de marzo, y reportaron que la esposa del extinto líder Alí Jamenei está con vida.

Del mismo modo, la agencia AP asegura que entre los muertos del círculo familiar de Mojtaba Jamenei están una hermana y una sobrina, y no menciona a un hijo.

Por Eumar Esaá-France24