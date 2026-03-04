Malo para la salud: ¿Argentina debe imitar a España y prohibir a menores la venta de bebidas energizantes como Red Bull?

Estos productos pueden tener riesgos para la salud debido al alto contenido de cafeína, azúcar y otros estimulantes, según expertos

Mientras España anunció el 25 de febrero que prohibirá la venta de bebidas energizantes a menores de 16 años debido al aumento alarmante en el consumo y los graves efectos en la salud, la Argentina tiene un vacío legal en la materia, pero varios proyectos presentados en el Congreso que buscan que se adopte una normativa similar.

Según datos de la Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticos y Afines (CAFADyA), se calcula que se consumen unas 125 millones de latas por año, especialmente entre jóvenes y deportistas.

La mayoría recurre a ellas para lograr un aumento inmediato del rendimiento físico y mental y eludir las consecuencias de la fatiga, sobre todo en situaciones de estrés como exámenes, competencias deportivas o salidas nocturnas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos productos pueden acarrear riesgos considerables para la salud y señalan, en particular, los efectos del alto contenido de cafeína, azúcar y otros estimulantes presentes en estas bebidas.

Los peligros de las bebidas energizantes como Red Bull



El primero de estos energizantes llegó a la Argentina en el año 2001. Sólo tres años después, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tenía diez firmas registradas, las cuales son de venta libre.

Algunas de las marcas más comunes en el mercado argentino son Speed, Monster Energy , Red Bull, Baly y Reaktor. Todas deben cumplir con la Disposición 3634/2005, que las encuadra como suplementos dietarios cuando contienen cafeína, taurina, e inositol.

Las empresas explican que las mismas están concebidas para aquellas actividades que requieren una pronta recuperación, pero su consumo se ve en la noche, las discotecas y ámbitos de reuniones donde se concentran los jóvenes.

Pero, ¿qué contienen estas bebidas?

Cafeína : Estimulante para aumentar la alerta y la concentración.

: Estimulante para aumentar la alerta y la concentración. Taurina: reduce la fatiga y mejora la contracción muscular.

reduce la fatiga y mejora la contracción muscular. Azúcar: generalmente entre 25 y 75 gramos por lata, lo que supera el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

generalmente entre 25 y 75 gramos por lata, lo que supera el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Vitaminas B: Ayudan en el metabolismo energético.

Ayudan en el metabolismo energético. Guaraná: es la planta con mayor cantidad de cafeína.

Juan Pablo Novo, licenciado en Nutrición (MP 3487) y matriculado en la provincia de Buenos Aires, explicó a iProfesional que “estos componentes pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el cuerpo con el potencial de presentar graves riesgos para la salud, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades o se combinan con otras sustancias como el alcohol”.

Acerca de la normativa vigente, sostuvo que “es bastante laxa y no exige un etiquetado exhaustivo de los ingredientes, lo que permite ocultar o minimizar los riesgos”.

Por eso, alertó que la cafeína en exceso puede provocar toxicidad y derivar en problemas cardiovasculares: aumenta la presión arterial, provoca arritmia e incluso puede llevar a un infarto agudo de miocardio y a la muerte súbita.

“El consumo excesivo de cafeína puede provocar insomnio y alguna situación de densidad. En relación a la taurina, tiene algunos efectos en las células neuronales, que pueden generar estrés y apoptosis, que es como la muerte celular programada. El exceso de azúcares es claramente un factor que contribuye a la toxicidad y otros problemas metabólicos también”, agregó.

Sobre si se debería prohibir la venta de estas bebidas a menores de 16 años, Novo sostuvo que “como lo han proclamaron ya diferentes investigaciones sería fundamental legislar sobre diferentes vías que garanticen transparencia respecto a la sustancias que tienen, como también así informar efectos adversos de las mismas”.

“Al ser la población adolescente un público vulnerable a todo este bombardeo mediático y marketinero, sería importante exigir mayores cuidados en los mensajes a las empresas que los emiten”, remarcó.

Qué dicen los proyectos presentados



Actualmente en la Argentina sólo rige la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años (ley 24.788) pero nada dice la norma sobre las energizantes porque es de la década del 90. Solo en la provincia de Río Negro rige desde 2010 una norma que no permite la venta en locales bailables, de recreación, de espectáculos, bares, restaurantes, etc.

A nivel nacional, el año pasado se presentaron cuatro proyectos vinculados al tema en el Congreso: el diputado Oscar Agost Carreño (Córdoba-Encuentro Federal) pidió que se prohíba la venta a menores de 16 años; su colega Paula Caletti (Salta-Innovación Federal) a menores de 18 y Yolanda Vega, de la misma provincia y partido, a niños y adolescentes en general.

Las iniciativas fueron giradas a las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Comercio y Familia, Niñez y Juventudes pero todavía no fueron tratadas en el recinto. El proyecto del legislador cordobés propone que se entienda por bebida energizante a la que tengan en su composición ingredientes tales como taurina, glucuronolactona, cafeína e inositol, acompañados de hidratos de carbono, de vitaminas y/o minerales y/u otros ingredientes autorizados, con determinados valores máximos.

Además, pide que los ministerios de Salud y de Educación y las jurisdicciones provinciales implementen campañas permanentes de información en escuelas y espacios comunitarios sobre los riesgos del consumo en la población adolescente.

También prohíbe toda publicidad o incentivo de consumo de esas bebidas que sea dirigida a menores de 16 años, que sugiera que mejoran el rendimiento físico, sexual o intelectual de las personas

El de Caletti solicita que también se incluyan como energizantes sustancias como el guaraná y el ginseng y que se advierta que no se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. La otra diputada salteña sostiene argumentos similares y que se sancione con multas del valor de entre 100 y 10.000 latas a los comercios que las vendan.

En la Cámara alta, sólo hay un proyecto presentado por la exsenadora rionegrina Silvina García Larraburu, que en diciembre terminó su mandato.

Del “ritual de iniciación” al mejor rendimiento académico



Según la Sociedad Argentina de Pediatría, el uso de energizantes en el país es frecuente en la adolescencia temprana como “ritual de iniciación”. Como contrapartida, en Francia, Dinamarca, Suecia y Noruega estas bebidas se venden únicamente en farmacias.

Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario efectuado entre 1.200 alumnos de carreras vinculadas a la salud reveló que el 77% había consumido energizantes alguna vez en la vida, que el 32% lo había hecho alguna vez en el último mes y que el 14% había tomado seis o más veces.

Casi la mitad aseguró que consumía en fiestas, boliches y bares y el 13% para trabajar o estudiar. El 84% dijo haberlas mezclado con alcohol, especialmente con vodka y champagne. Al ser consultados sobre qué efectos buscaban, el 34% dijo que las tomaba para mejorar el sabor del alcohol, el 11% para poder estudiar más y el 8,5% para divertirse toda la noche.

Otro estudio efectuado en la Universidad Nacional de Córdoba arrojó que el consumo de potenciadores cognitivos es una práctica habitual entre los estudiantes de Medicina que conformaron la muestra y el 38% dijo que tomaba energizantes para mejorar el rendimiento académico.

Qué va a pasar en España con las bebidas energizantes



El 25 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España anunció que prohibirá la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. Fue después de que el barómetro sobre publicidad de alimentos y ese tipo de bebidas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) arrojó que nueve de cada diez habitantes está de acuerdo con esta medida, especialmente personas de entre 18 y 35 años.

El estudio de la AESAN refleja también que casi la mitad (el 49%) toma una por día, el 25% lo hace dos veces por semana y el 47% las mezcla regularmente con alcohol.

La iniciativa va en línea con medidas que están adoptando diferentes países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania.

Por Vanina Save -IP