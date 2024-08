“Maligno” Torres llegó a la Argentina y recibió una ovación cuando mostró la medalla olímpica en Ezeiza

José Torres Gil ganó el único oro de la delegación nacional hasta el momento. Llegó al país este domingo por la noche.

José “Maligno” Torres Gil llegó a la Argentina y recibió una ovación cuando mostró la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Apenas aterrizó en Ezeiza, el único medallista olímpico de Argentina hasta el momento declaró: “Estoy contento porque la gente en el avión nos hizo un recibimiento”. El periodista de TN Santiago Martella lo entrevistó en el aeropuerto y mostró la presea obtenida en la competencia de freestyle de BMX.

Maligno contó que en Francia le hicieron mostrar qué tenía en la caja: “No dije nada, solo que era la medalla, pero la quisieron abrir igual”.

El ciclista nacido en Bolivia dio detalles de su premio: “Pesa 500 gramos. Y está hecha con material de la Torre Eiffel, no sé cómo”.

Torres aseguró que todavía no cayó: “Estuvimos bastante complicados con los tiempos allá. Veníamos supuestamente dos días antes y después me hicieron quedar. Así que, nada, recién ahora vamos a ver de qué se trata todo lo que va sucediendo, pero creo que tenemos que volver”.

El campeón olímpico podría volver a París para la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, ya que es el gran candidato a ser el abanderado del evento: “Es algo que estoy pensando, capaz que tenemos que volver. No sé si seré el abanderado; ojalá que ganemos otra medalla de oro, así no tengo que volver yo”.

Cuando Martella le preguntó si no quería volver, Maligno respondió: “Sí, me gustaría, pero si gana otro argentino, mejor todavía”. Por último, aseguró: “Tengo que seguir trabajando para seguir las próximas competencias, mantenerme activo y estar bien en las redes sociales por los sponsors”.

Y cerró: “No sé si caí o no, pero para mí no cambia absolutamente nada. Es simplemente haberlo ganado. No te cambia nada haber ganado, solo tengo una medalla más, que hice el trabajo que teníamos que hacer. Creo que valió la pena y Argentina volvió a estar visible”.

Maligno Torres llegó a Argentina con la medalla de oro de #París2024 y firmó… ¡UN CASCO! pic.twitter.com/HlJu0p4ZVf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2024