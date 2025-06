Malcorra habló por primera vez sobre la polémica sanción de Newell’s a los 6 chicos que se sacaron una foto con él

El volante de Rosario Central brindó una conferencia de prensa, en la cual dio su postura de la medida tomada por la Lepra y se refirió a la llegada de Ángel Di María

La sanción dispuesta por Newell’s a seis chicos de nueve años por tomarse una fotografía con el futbolista de Rosario Central, Ignacio Malcorra, sigue causando polémica alrededor del fútbol argentino. Según informó el diario local La Capital, se les impuso “tres meses de inactividad y la quita de la beca” que tenían en un castigo caratulado como una “medida ejemplificadora”. El tema escaló hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien definió esta decisión como “una vergüenza” y, durante la mañana de este viernes, el protagonista principal de la imagen en cuestión habló sobre la postura de la Lepra, clásico rival del Canalla.

“Me da mucha tristeza y me pone mal por los nenes”, declaró Malcorra en el inicio de la conferencia de prensa con vistas al arranque de la segunda parte del año para los dirigidos por Ariel Holan, que llegaron hasta los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que cayeron contra Huracán en el Gigante de Arroyito.

A continuación, el mediocampista de 37 años precisó algunos detalles de cómo ocurrió esta situación: “Siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí, fui a ver a mi hijo, terminaban de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto como me saco siempre con todos. Después, llegó a lo que llegó. Me pone triste por ellos porque son nenes inocentes, que todavía no saben mucho lo que hacen. Ellos quisieron un momento de felicidad, y no pasa nada más que por eso, como hace cualquier nene cuando se saca una foto con un jugador de Primera División. Me pone triste por lo que pasó con ellos”.

“Me sorprendió la repercusión. Fue una simple foto que se saca cualquier niño con un jugador de Primera. Fue hace bastante, creo que un mes, cuando fui a ver a mi hijo y, como todas las canchitas que voy por todo Rosario, siempre me piden fotos nenes de todos los equipos. Uno trata de sacarse fotos con todos y que pasen un lindo momento, como me hubiera gustado a mí sacarme fotos con un jugador de Primera”, manifestó.

*El mensaje de Liol Scaloni sobre este tema

Además, se refirió a las declaraciones de Lionel Scaloni, luego de que el DT de la selección argentina eligió palabras muy parecidas a las de Malcorra, en las que humanizó el momento al recordar que, en su niñez, también le habría encantado compartir ese momento cercano con un profesional. “Tendría que ser algo normal”, esbozóel de Pujato y el futbolista acompañó su sentir: “Lo escuché, creo que todos coincidimos con él”.

El medio citado que reveló esta situación dialogó con uno de los padres de los menores, quien preservó su identidad para resguardar a su hijo, y dejó un contundente análisis de lo ocurrido: “La decisión no fue para protegerlos, porque los nenes fueron sancionados. Primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s”.

“En Semana Santa los chicos jugaban la fecha del torneo solidario contra Defensores de Funes y dio la casualidad que en ese equipo juega el hijo de Malcorra. Cuando terminó el partido los chicos salieron corriendo y, como cualquier nene cuando ve a un futbolista profesional, quisieron sacarse una foto”, detalló el adulto sobre la trastienda de la foto.

Gustavo Grabia en infobae en Vivo

El coordinador del predio del club Rojinegro, Carlos Panciroli, aseguró que “todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida”, pero el padre que salió a hablar en La Capital lo negó: “La sanción no fue consensuada con nosotros, ya la tenían decidida”.

El presidente de Newell’s, Ignacio Astore, le buscó bajar el tono a la polémica: “Se tomó la decisión, no de una sanción, sino una medida de tomar precauciones para que ninguno sufra alteraciones en lo físico ni lo psicológico. La decisión fue que los chicos no iban a entrenar. Uno de los padres se puso a llorar con angustia por las amenazas que recibía”.

El encargado de la Escuela de Fútbol Infantil de Newell’s, Juan Álvarez, aseguró que la imagen “fue impulsada por dos madres” y apuntó a los menores: “¿Qué culpa tienen? Que ellos representan a un club tan grande como Newell’s y Newell’s está por encima de todos. Estos chicos están becados y uno cuando recibe una beca tiene que asumir cierta responsabilidad. Hay 700 chicos en Infantiles y muchos padres estaban en desacuerdo con esta situación de que se sacaron foto con este muchacho”.

Las declaraciones de Malcorra por la llegada de Di María

Una de las figuras de Central se mostró ansioso por tener a Fideo como compañero

Ignacio Malcorra dejó de lado este asunto para meterse de lleno en la gran novedad de Rosario Central en el presente mercado de pases: la llegada de Ángel Di María procedente del Benfica de Portugal. “Sabíamos que tenía muchas ganas de venir. Estamos igual que ustedes, ansiosos para que llegue, que esté con nosotros, conocerlo personalmente y que entrene. Lo estamos esperando. Va a estar bueno el Mundial de Clubes, pero estaría bueno que venga ya con nosotros”, contó.

“Ojalá nosotros estemos a la altura de lo que él hace en la cancha y lo podamos ayudar. Veremos si le entendemos un poco el juego suyo, ja, que viene de un alto nivel, está bien. Ojalá las cosas salgan bien, porque es fanático de Central y quiere que le vaya bien al club”, aseguró sobre la llegada del Fideo al término de su participación continental con el club luso.

El campeón del mundo con la selección argentina será refuerzo del club de sus amores y sellará su retorno al fútbol local después de 18 años radicado en el extranjero vistiendo las camisetas del Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus.

Fuente: Infobae