“Makintach se equivocó y pagó, pero la Justicia no se mancha”: las frases que usó el tribunal para anular el juicio por la muerte de Diego Maradona

Los dos magistrados que quedaron a cargo tras el apartamiento de Julieta Makintach dieron sus explicaciones para declarar inválido el debate.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro declararon la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y manifestaron que la jueza Julieta Makintach fue la gran culpable de este papelón mundial.

En su explicación, la jueza Verónica Di Tomasso utilizó algunas frases “maradonianas” para resumir lo que pasó durante el juicio, que ahora deberá volver a comenzar con otros magistrados.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: Agustina Ribó-TN)

“Los fiscales han sido muy ordenados para producir prueba. Quien hoy no se encuentra en el estado no tenía las mismas intenciones que nosotros. Hubo una persona que se equivocó y pagó. Y está pagando. Y seguramente va a tener que seguir dando explicaciones. Pero no es la justicia. La Justicia no se mancha. Desde el día en que nos tocó intervenir, con las particularidades que tenía este juicio, estuvimos a la altura de las circunstancias”, indicó Di Tomasso.

En tanto, su compañero, el juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, consideró que la conducta de la jueza recusada quedó desnaturalizada por la existencia del guión y el tráiler que probaron la realización de la miniserie.

Por ese motivo explicó que el juicio deberá volver a hacerse con otros magistrados y se excusó de continuar en la investigación.

El tribunal que juzga la muerte de Maradona no seguirá adelante y se sortearán nuevos jueces. (Foto: TN)

“Coincidimos con (el fiscal Patricio) Ferrari en que la única responsable de todo esto es Makintach. Nosotros dos hicimos todo lo correcto para hacer las cosas como correspondían. El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos menos por una persona, que resultó apartada”, indicó Savarino.

Con esta decisión, quedan anuladas las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo, en las que declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

El tribunal hizo lugar así al pedido de la fiscalía, los denunciantes y la mayoría de los abogados defensores de designar tres nuevos jueces y reiniciar el proceso, que busca definir si la muerte del astro del fútbol en 2020 fue un homicidio.

Fuente: TN